DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Uber Technologies ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone vorgeprescht, wobei sich Bruttobuchungen und Umsatz gegenüber dem Vorjahr verdoppelt haben. Die Aktie kam nachbörslich dennoch kräftig unter Druck und verlor 4,7 Prozent. Uber berichtete über 101 Millionen monatliche aktive Plattform-Nutzer während des abgelaufenen Quartals, was unter den Erwartungen der Analysten von 108,9 Millionen lag. Die Bruttobuchungen stiegen auf 21,9 Milliarden Dollar, während Analysten lediglich mit 21,5 Milliarden gerechnet hatten.

Das Nettoergebnis lag bei 1,1 Milliarden Dollar oder 58 Cent je Aktie, zum großen Teil verursacht durch unrealisierte Gewinne bei den Investitionen in Didi Global und der Autonomes-Fahren-Gesellschaft Aurora. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust von 1,8 Milliarden Dollar geschrieben, das waren 1,02 Dollar je Aktie. Der bereinigte EBITDA-Verlust belief sich auf 509 Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte auf 3,93 Milliarden Dollar von 1,91 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Verlust von 52 Cent und einem Umsatz von 3,76 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -74,20 Mrd USD zuvor: -71,24 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 385.000 zuvor: 400.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.400,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.083,25 +0,1% Nikkei-225 27.701,69 +0,4% Hang-Seng-Index 26.384,87 -0,2% Kospi 3.280,64 +0,0% Shanghai-Composite 3.483,91 +0,2% S&P/ASX 200 7.518,00 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Donnerstag treten die Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger auf der Stelle. Die weiter steigenden Corona-Fallzahlen dämpfen die Stimmung. Dazu kommen negative Vorgaben aus den USA. Dort hatten enttäuschende Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Äußerungen eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank die Kurse am Vortag unter Druck gesetzt. Unter den Märkten der Region ragt die Tokioter Börse mit einer etwas festeren Tendenz heraus, nachdem der Yen zum Dollar wieder deutlicher nachgegeben hat. Grund dafür ist die Einschätzung des Vize-Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, dass eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA bis 2023 nahe liege. Aktien der Energiebranche stehen in Asien auf den Verkaufslisten ganz oben. Anleger fürchten, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl mindern wird. In Tokio fallen Inpex um 1,3 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 1,2 Prozent. Sinopec geben in Hongkong um 0,3 Prozent nach. In Sydney verlieren Santos 1,6 Prozent, Woodside Petroleum 1,4 Prozent und Oil Search 1,5 Prozent. In Tokio rücken Rakuten um gut 8 Prozent vor. Das Unternehmen hat eine langfristige Partnerschaft mit der deutschen 1&1 zum Aufbau eines Mobilnetzes vereinbart. Honda (+1,7%) profitieren von den Geschäftszahlen, die der Autohersteller am Vortag nach Börsenschluss in Tokio vorgelegt hat. Besser als erwartet hat auch Sony (+2%) abgeschnitten. Das Unternehmen hat überdies seinen Ausblick angehoben.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Roku und Etsy sind am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel heftig unter Druck geraten. Bei Etsy (-13,8%) bemängelten Beobachter den Ausblick als konservativ, die Geschäftszahlen der Plattform für Selbstgebasteltes lagen hingegen im Rahmen der Erwartungen. Roku verloren 8,5 Prozent. Der Hersteller von Multimedia-Spielen bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdowns zu spüren und verzeichnete einen Rückgang der Streaming-Stunden. Electronic Arts gewannen 3,4 Prozent, nachdem der Anbieter von Computer- und Videospielen den Ausblick angehoben hatte - und dies nach Aussage von Marktteilnehmern sogar früher als üblich. Ein überraschend starkes erstes Geschäftsquartal (per Ende Juni) stimmt das Unternehmen zuversichtlich. Booking Holdings kletterten um 3,1 Prozent. Der Betreiber von Reise-Buchungsportalen war im zweiten Quartal zwar in die Verlustzone gerutscht, weil sich die operativen Kosten fast verdoppelten, verdreifachte im Berichtszeitraum jedoch den Umsatz. Sturm Ruger stiegen um 1,7 Prozent. Der Hersteller von Schusswaffen hatte im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Fox zeigten sich nach Zahlenvorlage gut behauptet. Der Umsatz des Medienkonzerns profitierte im vierten Geschäftsquartal von der Wiederaufnahme von Sportveranstaltungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.792,67 -0,9% -323,73 +13,7% S&P-500 4.402,66 -0,5% -20,49 +17,2% Nasdaq-Comp. 14.780,53 +0,1% 19,24 +14,7% Nasdaq-100 15.083,39 +0,1% 21,97 +17,0% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 886 Mio 919 Mio Gewinner 1.085 1.982 Verlierer 2.207 1.314 Unverändert 160 151

Leichter - Schwache Arbeitsmarktdaten belasteten die US-Börsen. Laut ADP-Bericht wurden in der Privatwirtschaft im Juli gerade mal rund halb so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Die Neuinfektionen in China haben die höchsten Stände des Jahres erreicht. Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal zwar die Erwartungen übertroffen. Analysten hatten sich allerdings einen noch optimistischeren Ausblick erhofft. GM rutschten um 8,5 Prozent ab. Kraft Heinz verloren 5,1 Prozent - trotz Geschäftszahlen über Markterwartung. Der Lebensmittelkonzern warnte vor einer anhaltenden Kosteninflation. Die Drogeriekette CVS Health verbuchte dank der Corona-Pandemie höhere Umsätze. Die Gesellschaft musste jedoch zur Personalgewinnung die Mindestlöhne anheben. Die Titel sanken um 2,8 Prozent. Amgen fielen um 6,5 Prozent, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen die Jahresgewinnprognose gesenkt hat. Lyft stürzten um 10,6 Prozent ab, nachdem der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent auf bereinigter Basis seinen ersten Quartalsgewinn vermeldet hat - ein Quartal früher als erwartet. Allerdings belasteten Sorgen um neue coronabedingte Reisebeschränkungen. Uber verloren 2,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 0,0 0,17 5,5 5 Jahre 0,67 1,9 0,65 30,6 7 Jahre 0,95 0,7 0,94 30,2 10 Jahre 1,16 -1,5 1,17 24,1 30 Jahre 1,83 -1,6 1,84 17,9

Mit den Konjunktur- und Corona-Sorgen war der sichere Hafen Anleihen am langen Ende gesucht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1836 -0,0% 1,1837 1,1874 -3,1% EUR/JPY 129,78 +0,1% 129,59 129,59 +2,9% EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8523 0,8516 -4,6% GBP/USD 1,3894 +0,0% 1,3887 1,3944 +1,6% USD/JPY 109,65 +0,2% 109,48 109,13 +6,2% USD/KRW 1142,01 -0,1% 1143,61 1143,23 +5,2% USD/CNY 6,4638 -0,0% 6,4663 6,4606 -1,0% USD/CNH 6,4628 +0,0% 6,4621 6,4566 -0,6% USD/HKD 7,7752 -0,0% 7,7753 7,7746 +0,3% AUD/USD 0,7394 +0,2% 0,7379 0,7417 -4,0% NZD/USD 0,7052 +0,1% 0,7044 0,7075 -1,8% Bitcoin BTC/USD 39.361,76 -1,2% 39.834,01 37.692,01 +35,5%

Der Dollar erholte sich, nachdem er mit den schwachen Arbeitsmarktdaten zunächst nachgegeben hatte, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,38 68,15 +0,3% 0,23 +41,9% Brent/ICE 70,56 70,38 +0,3% 0,18 +38,5%

Konjunktur- und Corona-Sorgen belasteten den Erdölmarkt, wo Nachfrageängste die Ölpreise unter Druck setzten. Selbst neue Meldungen über mögliche Angriffe auf Öltanker im Persischen Golf stützten die Mineralölpreise nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,71 1.811,63 -0,1% -1,92 -4,6% Silber (Spot) 25,39 25,38 +0,0% +0,01 -3,8% Platin (Spot) 1.016,95 1.029,18 -1,2% -12,23 -5,0% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,3% +0,01 +23,2%

Mit den Konjunktur- und Corona-Sorgen war der sichere Hafen Gold gesucht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die USA planen, ihre Grenzen für vollständig geimpfte Besucher wieder zu öffnen. Washington entwickele "einen stufenweisen Ansatz, der im Laufe der Zeit bedeuten wird, dass ausländische Staatsangehörige, die in die Vereinigten Staaten reisen - aus allen Ländern - vollständig geimpft sein müssen", sagte ein Beamter des Weißen Hauses. Dabei werde es "begrenzte Ausnahmen" geben.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank erhöhte den Leitzins Selic um einen ganzen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent. Für die nächste Ratssitzung stellte die Zentralbank eine weitere Erhöhung in dieser Größenordnung in Aussicht.

KONJUNKTUR INDONESIEN

- BIP 1. Hj +3,10% gg Vorjahr

- BIP 2Q +7,07% gg Vorjahr (PROG +6,50%)

- BIP 2Q +3,31% gg Vorquartal (PROG +3,02%

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

- Verbraucherpreise Juli +4,0% gg Vorjahr (PROG +4,0%)

- Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,9% gg Vorjahr

BAYER

kauft das US-Biopharmaunternehmen Vividion Therapeutics und zahlt dafür zunächst 1,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Millionen Dollar vereinbart.

US-WAFFENHERSTELLER / MEXIKO

Mexiko hat vor einem Gericht in Boston Klage gegen mehrere führende US-Waffenhersteller eingereicht. "Wir werden den Prozess gewinnen und den illegalen Waffenschmuggel nach Mexiko drastisch reduzieren", sagte Außenminister Marcelo Ebrard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko heize die Gewalt im Land an. Die Klage richtet sich unter anderem gegen Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger und Barrett.

IPO/WEBER

Der Grillhersteller hat bei seinem Börsengangs offenbar weniger Aktien ausgegeben als erwartet, auch der Ausgabepreis war niedriger als gedacht. Weber habe 18 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 14 US-Dollar begeben, sagten informierte Personen vor dem Börsendebüt am Donnerstag. Das Unternehmen und seine Altaktionäre hatten geplant, zusammen fast 47 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 15 und 17 Dollar zu platzieren. Stattdessen habe nur der Grillhersteller neue Aktien verkauft und komme damit auf eine voll verwässerte Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar.

