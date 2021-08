Für das US-Biopharmaunternehmen Vividion Therapeutics zahlt der Leverkusener Konzern zunächst 1,5 Mrd. $. Darüber hinaus sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Mio. $ vereinbart. BAYER sichert sich durch den Zukauf Zugang zu einer Wirkstoffforschung, die auf bisher als nicht behandelbar geltende Proteine abzielt. Die Forscher von Vividion haben eine Screening-Technologie entwickelt, mit der sich die bisherigen Probleme bei der Suche nach passenden Molekülen für diese krank machenden Proteine überwinden lassen. Erste erfolgversprechende Wirkstoffkandidaten in der Onkologie und Immunologie gibt es bereits.



Der Deal steht in einer Reihe mit den Übernahmen von Blue Rock Therapeutics aus dem Jahr 2019 und Asklepios Biopharmaceutical aus dem vergangenen Herbst.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de