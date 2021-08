Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Interesse an Staatsanleihen hält an und so hat sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im Bereich der -0,50%-Marke festgesetzt, berichten die Analysten der Helaba.Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit würden inzwischen wieder im negativen Bereich rentieren. Ohnehin seien Papiere mit längerer Laufzeit derzeit besonders gefragt, denn der Verflachungstrend der Bundkurve setze sich fort - sowohl zwischen 10- und 2-jährigen als auch zwischen 30-und 10-jährigen Anleihen. ...

