Flut-Einsatz: Ehrenamtliche Beratungsleistungen von Tragwerksplanern und Statikern mitversichert - HDI bestätigt Deckung im Rahmen der Planungshaftpflicht Die Flutereignisse in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz haben die Menschen in den überschwemmten Regionen schwer getroffen. Aktuell werden durch die Landesregierungen in Verbindung mit den Landesingenieurkammern unter anderem freiwillige Tragwerksplaner und Statiker gesucht, die bereit sind, die Standsicherheit durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...