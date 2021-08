DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Auftragseingang im Juni deutlich höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich um Juni deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 4,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 26,2 (Mai: 54,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von nur 1,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Zuwachs von 1,7 Prozent. Den für Mai gemeldeten Rückgang bei den gesamten Auftragseingängen von 3,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,4 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Der für Mai zunächst gemeldete Rückgang von 0,5 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz um 6,7 niedriger.

Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter im Juli deutlich gesunken

Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach Schätzungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Juli deutlich gesunken, von korrigiert 1,39 Millionen auf 1,06 Millionen Menschen. Das sei die niedrigste Zahl seit Beginn der Corona-Krise im Februar 2020, teilte das Institut mit. Im Juli 2021 waren demnach noch 3,1 Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach korrigiert 4,1 Prozent im Vormonat, schätzte das Institut auf der Grundlage seiner Konjunkturumfrage und von Daten der Bundesagentur für Arbeit.

Deutsche Modeindustrie wieder optimistischer

Die deutsche Modeindustrie blickt wieder optimistischer in die Zukunft. "Wenn es im Herbst nicht wieder zu einem harten Lockdown kommt, könnte die Branche das Corona-Tal durchschritten haben", sagte der Präsident des Modeverbands German Fashion, Gerd Oliver Seidensticker, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bis zu den Umsätzen zur Zeit vor der Krise sei es allerdings noch ein "weiter Weg".

Brasilianische Zentralbank erhöht Leitzins auf 5,25 Prozent

Die brasilianische Notenbank zieht die geldpolitischen Zügel nach einer Beschleunigung der Inflationsentwicklung weiter an. Die Bank erhöhte den Leitzins Selic um einen ganzen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent. Für die nächste Ratssitzung stellte die Zentralbank eine weitere Erhöhung in dieser Größenordnung in Aussicht.

Trump will Aushändigung seiner Steuerunterlagen an Kongress blockieren

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wehrt sich gegen die jüngste Entscheidung zur Herausgabe seiner Steuerunterlagen an einen Ausschuss des Repräsentantenhaus. Seine Anwälte legten am Mittwoch Widerspruch gegen die Entscheidung des Justizministeriums ein, wonach das Finanzministerium die Steuerunterlagen an einen für Haushalts- und Steuerpolitik zuständigen Kongressausschuss aushändigen muss. Trumps Anwälte argumentierten, das Ziel des von den Demokraten kontrollierten Ausschusses sei es, "private Steuerinformationen einer Einzelperson - Präsident Trump - zu politischen Zwecken offenzulegen".

US-Autobauer wollen E-Auto-Anteil erhöhen - Kreise

In den USA streben die Autohersteller einen deutlich höheren Anteil an E-Autos an. Die Konzerne, darunter General Motors, Ford und die Jeep-Muttergesellschaft Stellantis, wollen den Anteil von Elektrofahrzeugen an ihren Verkäufen bis 2030 auf 40 bis 50 Prozent erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Ziele könnten am Donnerstag im Weißen Haus verkündet werden. Es wird erwartet, dass andere Autohersteller separat Ziele für ihre E-Auto-Verkäufe ankündigen werden.

Mexiko verklagt US-Waffenhersteller

Mexiko hat vor einem Gericht in Boston Klage gegen mehrere führende US-Waffenhersteller eingereicht. "Wir werden den Prozess gewinnen und den illegalen Waffenschmuggel nach Mexiko drastisch reduzieren", sagte Außenminister Marcelo Ebrard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko heize die Gewalt im Land an. Die Klage richtet sich unter anderem gegen Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger und Barrett.

Biden nominiert Mark Brzezinski als US-Botschafter für Polen

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch den Sohn des früheren nationalen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski als neuen Botschafter für Polen nominiert. Mark Brzezinski ist Anwalt und Investor und war unter Barack Obama bereits Botschafter in Schweden. Gegen die Nominierung, die noch vom Senat bestätigt werden muss, soll es Widerstand in Polens rechtsnationaler Regierung geben.

+++ Konjunkturdaten

FRANKREICH

Industrieproduktion Juni +0,5% gg Vm

Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Industrieproduktion Mai rev -0,4% (vorl: -0,3%) gg Vm

INDONESIEN

BIP 2Q +3,31% gg Vorquartal (PROG +3,02%)

BIP 2Q +7,07% gg Vorjahr (PROG +6,50%)

BIP 1. Hj +3,10% gg Vorjahr

NIEDERLANDE

Inflationsrate Juli 1,4% - CBS

Inflationsrate Juni war 2,0% - CBS

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Juli +4,0% gg Vorjahr (PROG +4,0%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,9% gg Vorjahr

konjunktur.de@dowjones.com

August 05, 2021

