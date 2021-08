In der neuen Folge des Digital Insurance Podcast spricht Jonas Piela mit Udo Wilcsek von der ALH Gruppe. Dabei geht es um die eigentliche Herausforderung der digitalen Transformation: Die nachhaltige Überführung der neuen Strategien, Prozesse und Mindsets in den Alltag der Organisation. In der gesamten Versicherungsbranche gilt es die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen. Das soll bei der ALH Gruppe nicht nur erreicht werden, indem Mitarbeiter schlichtweg auf Workshops geschickt ...

