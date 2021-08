NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) falle erwartungsgemäß aus, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch der sehr hohe Barmittelzufluss (FCF) beschere dem Unternehmen entgegen seiner Erwartung eine positive Nettocash-Position./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 07:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 07:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

