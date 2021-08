Valneva hat positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-3-Zulassungsstudie seines Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erhalten. Die Studie, an der 4.115 Erwachsene ab 18 Jahren an 44 Standorten in den USA teilnahmen, erreichte ihren primären Endpunkt, indem sie bei 98,5% der Teilnehmer 28 Tage nach Erhalt einer Einzelimpfung schützende CHIKV-neutralisierende Antikörpertiter induzierte. Das Ergebnis der Seroprotektionsrate von 98,5% überstieg den mit der FDA vereinbarten Schwellenwert von 70% (für Nichtakzeptanz). Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Wir freuen uns über diese Ergebnisse der Phase 3, die das überzeugende Profil unseres Impfstoffkandidaten für alle Altersgruppen bestätigen. Diese allerersten ...

