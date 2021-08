Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Starke Zahlen zum Halbjahr36,8 Mio. EUR operativer Cash-Flow im 1. Halbjahr

Aktienkurs seit Jahresbeginn verdoppelt

Der Deutsche Rohstoff-Konzern hat im ersten Halbjahr nach den endgültigen, ungeprüften Halbjahreszahlen einen Umsatz in Höhe von 38,8 Mio. EUR, ein EBITDA von 39,9 Mio. EUR und einen Konzernüberschuss von 17,5 Mio. EUR erzielt. Der operative Cash-Flow aus der Ölproduktion in den USA und den Erträgen aus dem Investmentportfolio lag bei 36,8 Mio. EUR. Der Umsatz liegt um 0,5 Mio. EUR über den vorläufigen, am 5. Juli veröffentlichten Zahlen.

Das sehr gute Halbjahresergebnis wirkt sich auch positiv auf die Bilanz des Konzerns aus. Der Bestand an liquiden Mitteln (Barmittel + Wertpapiere ...

