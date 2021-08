München (ots) - Vor den Vignetten-Automaten an den Autobahn-Grenzübergängen nach Tschechien, z.B. Breitenau (A17/D8 Autobahn Dresden-Prag) oder Waidhaus (A6/D5 Autobahn Nürnberg-Prag), bilden sich angesichts des Sommerreiseverkehrs vor allem an den Wochenenden immer wieder lange Schlangen, die beträchtliche Wartezeiten nach sich ziehen und durch Rückstaus auch den Verkehr auf den Autobahnen selbst beeinträchtigen können. Am Grenzübergang Breitenau musste zeitweise sogar die tschechische Polizei einschreiten, um chaotische Zustände zu verhindern.Das tschechische Verkehrsministerium empfiehlt daher dringend, die Vignette bereits vorab über https://edalnice.cz/de, dem deutschsprachigen Online-Portal des staatlichen tschechischen Vignettenvertriebs (SFDI), zu erwerben - das spart Zeit und Nerven.Die Gültigkeit online erworbener Vignetten kann sofort nach dem Kauf beginnen. Dabei ist die elektronische Jahresvignette - im Gegensatz zur bisherigen Klebeversion - nicht an ein Kalenderjahr gebunden. Der Zeitraum ist frei wählbar.Die Preise der tschechischen Autobahn-Vignetten:- 10-Tages-Vignette: 310 Tschechische Kronen (ca. 11,70 Euro)- Monatsvignette: 440 Tschechische Kronen (ca. 16,70 Euro)- Jahresvignette: 1500 Tschechische Kronen (ca. 56,80 Euro)Alles Wissenswerte rund um die Autobahnmaut in Tschechien ist aktuell beim ADAC im Internet (https://www.adac.de/news/tschechien-vignette-digital/) verfügbar.Alle Informationen zu mautfreien Routen, zur digitalen Streckenmaut, zur Sondermaut und zur digitalen Vignette gibt es ebenfalls hier. (https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/aktuelles/vignette-kaufen/)ProduktangeboteDie Vignetten für Österreich, Slowenien und die Schweiz sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich, im Internet unter www.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0 800 5 10 11 12 (Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, gebührenfrei).Ein Verkauf der digitalen Vignette für Tschechien ist in den ADAC Geschäftsstellen derzeit noch nicht vorgesehen. Ein Online-Kauf der tschechischen Digital-Vignette und aller weiteren digital verfügbaren Vignetten wird ab 2022 direkt bei www.adac.de möglich sein.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,125 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 82,2 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/4986346