Die Deutsche Lufthansa AG (DLH) hat am Donnerstagmorgen Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen erwartungsgemäß verhalten aus - die Kurse gewinnen dennoch 1,2 Prozent an Wert. Eine Trendumkehr nach oben ist das also nicht. Weiteres Abwärtspotenzial íst vorhanden. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie zum Wochenschluss hin überzeugt.

