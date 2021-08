Die Kurzarbeit in Deutschland sinkt in Riesenschritten. Im Juni noch bei 1,39 Millionen, so waren laut heute veröffentlichter Konjunkturumfrage des ifo-Instituts nur noch 1,06 Menschen oder 3,1 Prozent aber abhängig Beschäftigten betroffen. Das ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Coronakrise im Februar 2020. Vor allem in den Branchen mit Corona-Lockerungen ging laut ifo die ...

