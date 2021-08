Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit kräftigen Aufschlägen in die neue Handelswoche und kletterte zwischenzeitlich bis auf 177,44 Prozentpunkte, so die Börse Stuttgart.Damit habe der Euro-Bund-Future so hoch notiert wie seit sechs Monaten nicht mehr und stehe auch am Donnerstagmorgen noch bei 177,16 Prozentpunkten. Gegenüber der Vorwoche sei die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe damit um weitere vier Basispunkte auf -0,49% gefallen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sei im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls gefallen und liege mit aktuell -0,03% wieder im negativen Bereich. (Bonds Weekly Ausgabe vom 05.08.2021) (05.08.2021/alc/a/a) ...

