Google entfernt die Widgets für "Safe Browsing" und "Ad Experience" aus seinem Page-Experience-Report und stellt klar, dass Safe Browsing kein Rankingfaktor mehr ist. Anfang des Jahres hatte Google seinen neuen Page-Experience-Bericht vorgestellt. Den finden Seitenbetreiber in der Search Console. Er soll ihnen helfen, schnell zu verstehen, wie ihre Websites in Bezug auf die Rankingfaktoren, die Google zur Bewertung heranzieht, abschneiden. Google verdeutlichte das seinerzeit mit diesem Diagramm: Bisherige Rankingfaktoren (bis Juni 2021). (Grafik: Google) Am ...

