++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 bricht über 15.700-Punkte-Marke aus ++ Bayer kündigt eine 2-Milliarden-Dollar-Übernahme an ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag höher. Die Indizes aus Spanien und Portugal sind heute die europäischen Top-Performer, während der polnische WIG20 (W20) als einziger Blue-Chip-Index niedriger notiert. Die für 13:00 Uhr angesetzte Entscheidung der Bank of England ist das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie größere Bewegungen auf dem Markt auslöst. Der DE30 hat es endlich geschafft, die Widerstandszone bei 15.675 Punkten zu überwinden. Der Index wird auf dem höchsten Stand seit dem 15. Juli 2021 gehandelt. ...

