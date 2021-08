Unterföhring (ots) - Im Weltall kann man nicht einkaufen gehen, deshalb müssen Astronauten ihr Essen entweder mitnehmen oder sie bekommen es gebracht. In der neuen Staffel von "Promi Big Brother" ist das anders: PENNY wird in diesem Jahr zur Versorgungkapsel, denn "Promi Big Brother" schickt die Protagonist:innen thematisch ins Weltall. Bereits zum dritten Mal in Folge ist PENNY Placement-Partner der erfolgreichen SAT.1-Show. Für Konzept und Umsetzung des Product-Placements zeichnet erneut die Seven.One AdFactory verantwortlich. Neben dem Product-Placement umfasst die Kampagne in diesem Jahr einen "Long Spot" und "Cut Ins".



Tom Schwarz, Geschäftsführer Seven.One AdFactory: "Mit unserem großartigen und mittlerweile fest zum Format gehörenden Partner PENNY ist es bereits in den letzten beiden Jahren gelungen, den Lebensmittel-Discounter weit über das Placement hinaus als Show-Highlight zu platzieren und ihn zudem mit der Einkaufs-Challenge in die Herzen unserer Zuschauer:innen zu spielen. In der aktuellen Staffel gehen wir noch einen Schritt weiter und setzen beim liebgewonnenen kleinsten Supermarkt der Welt neue Maßstäbe. Man darf gespannt sein."



Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing, PENNY Markt GmbH: "Das Weltall ist unverändert ein Sehnsuchtsort. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dieses Jahr den PENNY Markt als Versorgungskapsel zu präsentieren. Wie gewohnt bietet der kleinste Penny Markt der Welt keine unendlichen Weiten, ermöglicht den Bewohner:innen aber dennoch nach den günstigen Artikel zu greifen. Auf ein drittes erfolgreiches Jahr bei 'Promi Big Brother' mit spannenden Einkäufen."



Insgesamt 21 Tage wird PENNY die Grundversorgung der Promis im Weltall aufrechterhalten, elf Tage davon ist die Versorgungskapsel in der Prime Time zu sehen. Big Brother hält zudem einige Überraschungen für die Bewohner:innen beim Einkauf im PENNY Markt bereit - aber die gibt es erst im TV zu sehen.



"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn



