Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) erhöhte im Juni ihren Leitzinssatz um 25 Basispunkte auf 0,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der heutigen Sitzung werde der Zentralbankrat höchstwahrscheinlich die nächste Erhöhung beschließen. Mehrheitlich würden weitere +25 Basispunkte erwartet. CNB-Vizegouverneur Tomá? Nidetzký habe letzte Woche in einem Interview für Bloomberg gesagt, dass er sich eine Zinserhöhung bei jeder folgenden geldpolitischen Sitzung vorstellen könne (nach der heutigen Sitzung würden noch drei bis Jahresende folgen). Für ihn sei eine andauernde Inflation gefährlicher als neue Varianten des Coronavirus. Als Grund für die potenziell anhaltende Inflation habe er den überhitzten Arbeitsmarkt genannt - Tschechien habe die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU und selbst wenige Monate nach dem Lockdown gebe es mehr freie Stellen als Arbeitslose. Damit dürfte das schnelle Wachstum der Löhne und Verbraucherpreise in Tschechien nicht bald vorbei sein. Die tschechische Krone (CZK) habe in den letzten Tagen aufgewertet und EUR/CZK sei gestern erstmals seit Ende Juni auf 25,40 gefallen. (05.08.2021/alc/a/a) ...

