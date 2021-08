Köln (ots) - Debüt für Laura Papendick im Sport-Team der Mediengruppe RTL Deutschland: Gleich zwei Motorsport-Highlights warten auf die 32-Jährige bei RTL und NITRO. Beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans vom 21. bis 22. August live bei NITRO wird Laura Papendick erstmals als Sportmoderatorin durch das Rennsport-Wochenende führen. Beim Großen Preis von Italien am 12. September folgt wenig später der nächste Einsatz in der Formel 1. Live aus Monza präsentiert die Moderatorin die Königsklasse des Motorsports bei RTL.Laura Papendick: "Die Motorsport-Übertragungen in der Sendergruppe sind mit einer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte verbunden. Da werden sofort Erinnerungen an eine Ära mit den bekannten Gesichtern aus der Formel 1 wach, die diesen Sport in Deutschland groß gemacht haben. Mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans und dem großen Preis von Italien darf ich bei zwei der prestigeträchtigsten Rennereignissen dabei sein. Ich freue mich riesig, das Motorsport-Team unterstützen zu dürfen und auf außergewöhnliches Rennsportspektakel."RTL überträgt den Großen Preis von Italien als drittes von insgesamt vier Saisonrennen am 12. September ab 14.00 Uhr erstmals wieder live vor Ort. An der Seite von Moderatorin Laura Papendick werden Streckenreporter Kai Ebel und die Kommentatoren der Übertragung, Heiko Wasser und Christian Danner, dabei sein. Als Experte fungiert der ehemalige F1-Pilot und aktuelle Ersatzfahrer von Aston Martin Nico Hülkenberg. NITRO setzt zuvor mit dem geschichtsträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans zum nächsten TV-Marathon an. Von Samstag, 21.08., 15.30 Uhr, bis Sonntag, 22.08., 16.30 Uhr zeigt der Männersender die legendäre Langstrecken-WM in einer Nonstop-Live-Übertragung.Pressekontakt:Kevin HielscherRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLVolontär Kommunikation Information/ SportTelefon: 022145674104Kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4986639