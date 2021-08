DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.402,25 +0,2% +18,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.102,50 +0,2% +17,4% Euro-Stoxx-50 4.152,30 +0,2% +16,9% Stoxx-50 3.608,35 +0,2% +16,1% DAX 15.692,05 -0,0% +14,4% FTSE 7.105,59 -0,3% +10,3% CAC 6.762,99 +0,2% +21,8% Nikkei-225 27.728,12 +0,5% +1,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,45% +0,51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 68,15 +0,2% 0,16 +41,8% Brent/ICE 0,00 76,33 0% 0,00 +49,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,40 1.811,63 +0,0% +0,77 -4,5% Silber (Spot) 25,44 25,38 +0,3% +0,07 -3,6% Platin (Spot) 1.021,60 1.029,18 -0,7% -7,58 -4,6% Kupfer-Future 4,33 4,33 +0,1% +0,00 +22,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Konjunktursorgen geschuldeten Vortagesabgaben stellen sich Händler auf einen gut behaupteten Handelsbeginn an der Wall Street ein. Damit dürften die Abschläge zur Wochenmitte nur zu einem ganz kleinen Teil wettgemacht werden, denn die Stimmung wird als angeschlagen beschrieben. Wegen der Coronapandemie verschärfen die USA die Einreiseregeln und in China beschränken die Behörden die Reisetätigkeit massiv. Die jüngst schwachen Daten zum Arbeitsmarkt entfachen zwar keinen Konjunkturoptimismus, dürften aber die US-Notenbank bei der Normalisierung der Geldpolitik nicht in Eile versetzen. Aus Sicht des Vize-Chairmans der Federal Reserve Richard Clarida dürfte die Fed die erste Zinserhöhung erst Anfang 2023 in Betracht ziehen. Dies beruhigt die Lage am Aktienmarkt. Vor dem Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag liefern die wöchentlichen Daten vor Handelsbeginn das letzte Indiz, wie es am Arbeitsmarkt in den USA läuft.

Bei Etsy brechen vorbörslich um 13 Prozent ein. Beobachter bemängeln den Ausblick als konservativ, die Geschäftszahlen der Plattform für Selbstgebasteltes lagen hingegen im Rahmen der Erwartungen.

Roku verlieren 8,3 Prozent. Der Hersteller von Multimedia-Spielen bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdowns zu spüren und verzeichnete einen Rückgang der Streaming-Stunden.

Uber fallen um 4,2 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hat den Umsatz im zweiten Quartal zwar verdoppelt, doch enttäuschte die Kundenzahl.

Electronic Arts gewinnen 5,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Computer- und Videospielen den Ausblick angehoben hat - und dies nach Aussage von Marktteilnehmern sogar früher als üblich. Ein überraschend starkes erstes Geschäftsquartal (per Ende Juni) stimmt das Unternehmen zuversichtlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -74,20 Mrd USD zuvor: -71,24 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 385.000 zuvor: 400.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Blick steht vor allem die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmenszahlen, diese sorgen für teils deutliche Kursbewegungen der Einzelwerten. Leicht positiv wird aber auch der Auftragseingang der deutschen Industrie gewertet, der sich um Juni deutlich besser als erwartet entwickelte. Der Euro-Stoxx-50 notierte auf dem höchsten Stand seit Januar 2008 und der breite Stoxx-600 handelte einmal mehr auf Allzeithoch. In Großbritannien tagt die Bank of England und in den USA kommen von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten letzte Indikationen für den großen Juli-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Das Thema Inflation dürfte auf der Sitzung der Bank of England (BoE) heiß diskutiert werden. "Die Zahlen sind durch die Bank sehr stark", so ein Marktteilnehmer zu Siemens. Siemens steigen 3,0 Prozent. Für Conti geht es dagegen um 2,0 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen sind nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet ausgefallen. Es belaste indes der Ausblick zum Automotive-Geschäft. Nach Zahlenausweis fallen Adidas um 4,7 Prozent. Anleger hatten sich beim Ausblick mehr erhofft. Merck ziehen dagegen um 5,8 Prozent an. Laut Equita hat das Unternehmen sowohl gewinn- als auch umsatzseitig die Erwartungen übertroffen. Bayer sind mit einem Abschlag von 4,8 Prozent das Schlusslicht im DAX. Das bereinigte EBITDA lag unter Konsens. Beiersdorf gewinnen 5,3 Prozent. Der Konzern habe die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennziffern übertroffen, heißt es. Zalando brechen um 8,6 Prozent ein. Die Wachstumsdynamik lässt nach. Outokumpu liegen sehr schwach im Markt. Schlecht sei der negative freie Cashflow, heißt es. Novo Nordisk (+4,0%) hat überzeugende Zahlen vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1847 +0,1% 1,2096 1,2071 -3,0% EUR/JPY 129,6876 +0,1% 132,4629 132,2888 +2,9% EUR/CHF 1,0739 +0,1% 1,0943 1,0946 -0,7% EUR/GBP 0,8496 -0,3% 0,8606 0,8602 -4,9% USD/JPY 109,4685 -0,0% 109,5195 109,5875 +6,0% GBP/USD 1,3944 +0,4% 1,4054 1,4032 +2,0% USD/CNH offshore 6,4561 -0,1% 6,4405 6,4509 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.013,76 -4,57% 49.676,26 50.025,50 +30,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten Börsen haben sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Die weiter steigenden Corona-Fallzahlen dämpften die Stimmung. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA. Dort hatten enttäuschende Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Äußerungen eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank die Kurse am Vortag unter Druck gesetzt. Unter den Märkten der Region ragte die Tokioter Börse heraus. Der Nikkei-225-Index stieg, nachdem der Yen zum Dollar wieder deutlicher nachgegeben hatte. Grund dafür war die Einschätzung des Vize-Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, dass eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA bis 2023 nahe liege. Der Dollar legte daraufhin zu. Auf der anderen Seite lag der Hang-Seng-Index im späten Handel klar im Minus. An den übrigen Märkten hielten sich die Bewegungen jedoch in engen Grenzen. Schanghai schloss etwas leichter. Aktien der Energiebranche standen auf den Verkaufslisten ganz oben. Anleger fürchteten, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl mindern werde. In Tokio fielen Inpex um 1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 1,5 Prozent. Sinopec gaben in Hongkong um 0,8 Prozent nach. In Sydney verloren Santos 1,2 Prozent, Woodside Petroleum und Oil Search jeweils 1,5 Prozent. In Seoul büßten SK Innovation 2,1 Prozent ein und verbuchten damit den zweiten Tag in Folge Verluste, nachdem das Unternehmen die Abspaltung seines Batterie- und Ölgeschäfts angekündigt hatte. In Tokio rückten Rakuten um 8,4 Prozent vor. Das Unternehmen hat eine langfristige Partnerschaft mit der deutschen 1&1 vereinbart. Honda (+1,8%) profitierten von den Geschäftszahlen. Besser als erwartet hatte auch Sony (+2,6%) abgeschnitten. Unterstützung erhielt die Börse in Tokio überdies von Reederei-Aktien wie Nippon Yusen (+13%) und Mitsui O.S.K. Lines (+6,7%).

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten mehrheitlich auf der Stelle. Die Suche nach der positiven Rendite, die bei den europäischen Staatsanleihen immer schwieriger wird, sorgt für eine gute Nachfrage in Unternehmensanleihen. Auf der anderen Seite kommt der Primärmarkt auf Grund der Sommerpause zum Erliegen, beide Entwicklungen sorgen momentan für ein stabiles Umfeld für Credits. Während BMW die Gewinnschätzungen übertraf, warnte das Unternehmen aber ähnlich wie VW und Daimler vor den Auswirkungen der Chipknappheit. Während die Aktien des Unternehmens unterdurchschnittlich abschnitten, hinterließ die Nachricht nur wenige Spuren bei den Credits, wo die CDS und Cash-Anleihen von BMW kaum verändert notierten. Stellantis hingegen verzeichnete eine Outperformance ihrer CDS, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, aber auch hier bewegten sich die Anleihen kaum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas erhöht Prognosen nach starkem 2Q - Aktie fällt

Adidas hat die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr angehoben, nachdem im zweiten Quartal dank starker Nachfrage nach Fußball- und Outdoor-Sportartikeln die Umsätze kräftig gestiegen sind und wieder ein deutlicher Gewinn erzielt worden war.

BASF und Sinopec erweitern Verbundstandort in Nanjing

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 07:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.