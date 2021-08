DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.402,25 +0,2% +18,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.102,50 +0,2% +17,4% Euro-Stoxx-50 4.152,30 +0,2% +16,9% Stoxx-50 3.608,35 +0,2% +16,1% DAX 15.692,05 -0,0% +14,4% FTSE 7.105,59 -0,3% +10,3% CAC 6.762,99 +0,2% +21,8% Nikkei-225 27.728,12 +0,5% +1,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,45% +0,51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 68,15 +0,2% 0,16 +41,8% Brent/ICE 0,00 76,33 0% 0,00 +49,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,40 1.811,63 +0,0% +0,77 -4,5% Silber (Spot) 25,44 25,38 +0,3% +0,07 -3,6% Platin (Spot) 1.021,60 1.029,18 -0,7% -7,58 -4,6% Kupfer-Future 4,33 4,33 +0,1% +0,00 +22,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Konjunktursorgen geschuldeten Vortagesabgaben stellen sich Händler auf einen gut behaupteten Handelsbeginn an der Wall Street ein. Damit dürften die Abschläge zur Wochenmitte nur zu einem ganz kleinen Teil wettgemacht werden, denn die Stimmung wird als angeschlagen beschrieben. Wegen der Coronapandemie verschärfen die USA die Einreiseregeln und in China beschränken die Behörden die Reisetätigkeit massiv. Die jüngst schwachen Daten zum Arbeitsmarkt entfachen zwar keinen Konjunkturoptimismus, dürften aber die US-Notenbank bei der Normalisierung der Geldpolitik nicht in Eile versetzen. Aus Sicht des Vize-Chairmans der Federal Reserve Richard Clarida dürfte die Fed die erste Zinserhöhung erst Anfang 2023 in Betracht ziehen. Dies beruhigt die Lage am Aktienmarkt. Vor dem Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag liefern die wöchentlichen Daten vor Handelsbeginn das letzte Indiz, wie es am Arbeitsmarkt in den USA läuft.

Bei Etsy brechen vorbörslich um 13 Prozent ein. Beobachter bemängeln den Ausblick als konservativ, die Geschäftszahlen der Plattform für Selbstgebasteltes lagen hingegen im Rahmen der Erwartungen.

Roku verlieren 8,3 Prozent. Der Hersteller von Multimedia-Spielen bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdowns zu spüren und verzeichnete einen Rückgang der Streaming-Stunden.

Uber fallen um 4,2 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hat den Umsatz im zweiten Quartal zwar verdoppelt, doch enttäuschte die Kundenzahl.

Electronic Arts gewinnen 5,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Computer- und Videospielen den Ausblick angehoben hat - und dies nach Aussage von Marktteilnehmern sogar früher als üblich. Ein überraschend starkes erstes Geschäftsquartal (per Ende Juni) stimmt das Unternehmen zuversichtlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -74,20 Mrd USD zuvor: -71,24 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 385.000 zuvor: 400.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Blick steht vor allem die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmenszahlen, diese sorgen für teils deutliche Kursbewegungen der Einzelwerten. Leicht positiv wird aber auch der Auftragseingang der deutschen Industrie gewertet, der sich um Juni deutlich besser als erwartet entwickelte. Der Euro-Stoxx-50 notierte auf dem höchsten Stand seit Januar 2008 und der breite Stoxx-600 handelte einmal mehr auf Allzeithoch. In Großbritannien tagt die Bank of England und in den USA kommen von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten letzte Indikationen für den großen Juli-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Das Thema Inflation dürfte auf der Sitzung der Bank of England (BoE) heiß diskutiert werden. "Die Zahlen sind durch die Bank sehr stark", so ein Marktteilnehmer zu Siemens. Siemens steigen 3,0 Prozent. Für Conti geht es dagegen um 2,0 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen sind nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet ausgefallen. Es belaste indes der Ausblick zum Automotive-Geschäft. Nach Zahlenausweis fallen Adidas um 4,7 Prozent. Anleger hatten sich beim Ausblick mehr erhofft. Merck ziehen dagegen um 5,8 Prozent an. Laut Equita hat das Unternehmen sowohl gewinn- als auch umsatzseitig die Erwartungen übertroffen. Bayer sind mit einem Abschlag von 4,8 Prozent das Schlusslicht im DAX. Das bereinigte EBITDA lag unter Konsens. Beiersdorf gewinnen 5,3 Prozent. Der Konzern habe die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennziffern übertroffen, heißt es. Zalando brechen um 8,6 Prozent ein. Die Wachstumsdynamik lässt nach. Outokumpu liegen sehr schwach im Markt. Schlecht sei der negative freie Cashflow, heißt es. Novo Nordisk (+4,0%) hat überzeugende Zahlen vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1847 +0,1% 1,2096 1,2071 -3,0% EUR/JPY 129,6876 +0,1% 132,4629 132,2888 +2,9% EUR/CHF 1,0739 +0,1% 1,0943 1,0946 -0,7% EUR/GBP 0,8496 -0,3% 0,8606 0,8602 -4,9% USD/JPY 109,4685 -0,0% 109,5195 109,5875 +6,0% GBP/USD 1,3944 +0,4% 1,4054 1,4032 +2,0% USD/CNH offshore 6,4561 -0,1% 6,4405 6,4509 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.013,76 -4,57% 49.676,26 50.025,50 +30,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten Börsen haben sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Die weiter steigenden Corona-Fallzahlen dämpften die Stimmung. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA. Dort hatten enttäuschende Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Äußerungen eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank die Kurse am Vortag unter Druck gesetzt. Unter den Märkten der Region ragte die Tokioter Börse heraus. Der Nikkei-225-Index stieg, nachdem der Yen zum Dollar wieder deutlicher nachgegeben hatte. Grund dafür war die Einschätzung des Vize-Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, dass eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA bis 2023 nahe liege. Der Dollar legte daraufhin zu. Auf der anderen Seite lag der Hang-Seng-Index im späten Handel klar im Minus. An den übrigen Märkten hielten sich die Bewegungen jedoch in engen Grenzen. Schanghai schloss etwas leichter. Aktien der Energiebranche standen auf den Verkaufslisten ganz oben. Anleger fürchteten, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl mindern werde. In Tokio fielen Inpex um 1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 1,5 Prozent. Sinopec gaben in Hongkong um 0,8 Prozent nach. In Sydney verloren Santos 1,2 Prozent, Woodside Petroleum und Oil Search jeweils 1,5 Prozent. In Seoul büßten SK Innovation 2,1 Prozent ein und verbuchten damit den zweiten Tag in Folge Verluste, nachdem das Unternehmen die Abspaltung seines Batterie- und Ölgeschäfts angekündigt hatte. In Tokio rückten Rakuten um 8,4 Prozent vor. Das Unternehmen hat eine langfristige Partnerschaft mit der deutschen 1&1 vereinbart. Honda (+1,8%) profitierten von den Geschäftszahlen. Besser als erwartet hatte auch Sony (+2,6%) abgeschnitten. Unterstützung erhielt die Börse in Tokio überdies von Reederei-Aktien wie Nippon Yusen (+13%) und Mitsui O.S.K. Lines (+6,7%).

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten mehrheitlich auf der Stelle. Die Suche nach der positiven Rendite, die bei den europäischen Staatsanleihen immer schwieriger wird, sorgt für eine gute Nachfrage in Unternehmensanleihen. Auf der anderen Seite kommt der Primärmarkt auf Grund der Sommerpause zum Erliegen, beide Entwicklungen sorgen momentan für ein stabiles Umfeld für Credits. Während BMW die Gewinnschätzungen übertraf, warnte das Unternehmen aber ähnlich wie VW und Daimler vor den Auswirkungen der Chipknappheit. Während die Aktien des Unternehmens unterdurchschnittlich abschnitten, hinterließ die Nachricht nur wenige Spuren bei den Credits, wo die CDS und Cash-Anleihen von BMW kaum verändert notierten. Stellantis hingegen verzeichnete eine Outperformance ihrer CDS, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, aber auch hier bewegten sich die Anleihen kaum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas erhöht Prognosen nach starkem 2Q - Aktie fällt

Adidas hat die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr angehoben, nachdem im zweiten Quartal dank starker Nachfrage nach Fußball- und Outdoor-Sportartikeln die Umsätze kräftig gestiegen sind und wieder ein deutlicher Gewinn erzielt worden war.

BASF und Sinopec erweitern Verbundstandort in Nanjing

BASF und Sinopec erweitern ihren gemeinsam in China betriebenen Verbundstandort Nanjing. Anlagenkapazitäten für fünf Downstream-Chemikalien sollen bis 2023 für den wachsenden chinesischen Markt erweitert werden, teilten die beiden Chemiekonzerne mit.

Bayer-Aktie schwach nach Zahlen - hohe Boni-Rückstellungen

Bayer hat nach deutlichem Wachstum im zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) fiel in den Monaten April bis Juni jedoch um 11 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro und blieb damit mehr als 200 Millionen Euro hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

Conti von Reifengeschäft gestützt - Chip-Engpass bremst

Continental hat im zweiten Quartal den Umsatz um die Hälfte gesteigert und operativ wieder einen Milliardengewinn erzielt. Während die Lieferengpässe von Halbleitern den DAX-Konzern bremsten, stützte einmal mehr das margenstarke Geschäft mit Reifen.

Continental erwartet Chip-Engpässe bis weit ins Jahr 2022

Die Engpässe von Halbleitern in der Automobilbranche werden sich kurzfristig nicht abmildern. Der Autozulieferer Continental geht davon aus, dass die Problematik bis weit in das Jahr 2022 anhalten wird.

Siemens arbeitet in einigen Bereichen mit Vollauslastung

Wegen der starken Nachfrage aus den Schlüsselmärkten arbeitet Siemens teilweise an der Kapazitätsgrenze. "In verschiedenen Bereichen sind unsere Fabriken inzwischen voll ausgelastet", sagte Siemens-Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonpressekonferenz.

Aurubis steigert Umsatz und Gewinn kräftig - Ausblick bestätigt

Aurubis hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2020/21 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer hohen Nachfrage insbesondere aus den Sektoren Automobil, Bau, Energie und der Kabelindustrie. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Beiersdorf wächst schneller als erwartet und wird profitabler

Beiersdorf hat im ersten Halbjahr dank eines unerwartet starken organischen Umsatzwachstums mehr verdient als erwartet und die Profitabilität erhöht. Nach einem organischen Umsatzwachstum von 6,3 Prozent im Auftaktquartal beschleunigte sich das Wachstum und erreichte von April bis Ende Juni 28,3 Prozent.

Compugroup Medical bekräftigt Ausblick nach Umsatzsprung

Compugroup Medical hat im zweiten Quartal den Umsatz und das Ergebnis überraschend deutlich gesteigert. Das Softwareunternehmen profitierte von der Nachfrage nach Lösungen für Gesundheitsdienstleister. Den Jahresausblick bekräftigte Compugroup Medical.

Hannover Rück verdient deutlich mehr und bestätigt Ausblick

Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal von einer geringeren Schadensbelastung als im Vorjahreszeitraum profitiert. Der Gewinn stieg stärker als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX notierte Rückversicherungskonzern.

Hochtief-Tochter Turner erhält Auftrag für Universität in Berkeley

Eine Tochter des Baukonzerns Hochtief hat einen Großauftrag zum Bau eines neuen Gebäudes auf dem Campus der University California in Berkeley erhalten.

Metro zieht sich aus japanischem Großhandelsgeschäft zurück

Metro zieht sich im Großhandelsgeschäft aus Japan zurück. Wie der Konzern mitteilte, wird Metro Japan sein operatives Geschäft bis Ende Oktober einstellen, der Immobilienbestand wird verkauft.

Rational verdient im 2. Quartal deutlich mehr

Der Großküchenausstatter Rational hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Als Gründe für die Erholung nannte das im MDAX gelistete Unternehmen u.a. eine positive Entwicklung in allen Regionen. In Asien liege man bereits über dem Vorkrisenniveau, so Rational im Quartalsbericht.

Rheinmetall mit hohem Ordereingang bei militärischen Fahrzeugen

Rheinmetall profitiert weiter von hohen Auftragseingängen für Rüstungsgüter und hat sowohl den Umsatz als auch Gewinn im zweiten Quartal gesteigert.

Shop Apotheke Europe kann Ausblick nicht halten

Shop Apotheke Europe kann auch im zweiten Quartal ihr Kundenwachstum fortsetzten. Allerdings hielt das Recruiting neuer Mitarbeiter wegen der angespannten Arbeitsmarktlage mit der steigenden Kundennachfrage nicht Schritt.

Symrise erhöht nach gutem Halbjahr die Jahresziele

Symrise hat sein Wachstum im ersten Halbjahr fortgesetzt und die Markterwartungen übertroffen. Für die kommenden Monate zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und hebt den Ausblick auf das laufende Jahr an.

Basler profitiert von Nachfrage aus Chip-und Elektronikbranche

Die Basler AG hat in der ersten Jahreshälfte ein starkes Wachstum verzeichnet und den Ausblick bekräftigt. Trotz anhaltender coronabedingter Beeinträchtigungen und einer sich weiter verschärfenden Situation auf den Beschaffungsmärkten für Halbleiter und Elektronik sei die Produktionsmenge gegenüber dem Vorjahr um 37 Prozent gesteigert worden.

Elringklinger lässt Corona-Krise hinter sich

Der Autozulieferer Elringklinger hat im zweiten Quartal von der anziehenden Konjunktur profitiert und lässt damit die Corona-Krise weiter hinter sich. Nach den pandemiebedingten starken Umsatzeinbußen im Vorjahr waren in allen Regionen deutliche Erholungstendenzen zu verzeichnen. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Elringklinger bekräftigt.

Kuka mit Gewinn und starkem Auftragseingang im 2. Quartal

Der Roboterhersteller Kuka hat im zweiten Quartal von einer deutlich steigenden Nachfrage nach Robotik- und Automatisierungslösungen profitiert. Auftragseingang und Umsatz legten kräftig zu, und der Konzern erzielte wieder einen Gewinn.

New Work sieht Erholungstendenzen und wagt Ausblick

Die New Work SE hat im ersten Halbjahr 2021 mit einem stabilen Kerngeschäft ihren Umsatz und Gewinn erhöht. Für das Gesamtjahr nannte New Work, die Muttergesellschaft des beruflichen Netzwerks Xing, nun auch eine Gewinnerwartung.

Rhön-Klinikum verdient deutlich mehr - Prognose bestätigt

Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Damit setzte das Unternehmen die positive Entwicklung aus dem ersten Quartal fort.

Technologiekonzern S&T wächst und bestätigt Ausblick

Der Technologiekonzern S&T hat im zweiten Quartal dank der steigenden Nachfrage bei den Industriekunden, die mit IoT-Produkten ihr Wachstum vorantreiben, Umsatz und Gewinn erhöht.

Süss Microtec bestätigt nach Wachstum im 1. Halbjahr den Ausblick

Die Süss Microtec SE hat im ersten Halbjahr weiterhin von der hohen Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Umsatz und Profitabilität stiegen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Vossloh erhält Eisenbahn-Auftrag aus Norwegen

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat in Skandinavien einen Auftrag über Infrastrukturkomponenten an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es über seine schwedische Tochter Weichen und Kreuzungen an Bane NOR, den staatlichen Infrastrukturbetreiber des rund 4.200 km langen Eisenbahnnetzes in Norwegen, liefern.

Credit Agricole verdoppelt Gewinn im zweiten Quartal

Die Credit Agricole SA hat im zweiten Quartal von einer geringeren Risikovorsorge und einem positiven Sondereffekt profitiert. Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank Frankreichs konnte ihren Gewinn mehr als verdoppeln.

Enel verkauft Beteiligung an Open Fiber für 2,65 Milliarden Euro

Der italienische Energiekonzern Enel verkauft seine gesamte Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an dem Glasfaserunternehmen Open Fiber SpA für insgesamt 2,65 Milliarden Euro.

Glencore schreibt wieder Gewinn und erhöht Ausschüttungen

Die Aktionäre des Rohstoffkonzerns Glencore können sich über eine höhere Ausschüttung freuen. Das Unternehmen kündigte an, im laufenden Jahr 2,8 Milliarden US-Dollar und damit mehr als ursprünglich geplant an die Aktionäre zurückzugeben.

Pharmakonzern Novo Nordisk profitiert von Adipositas-Medikamenten

Novo Nordisk AS hat im zweiten Quartal dank der starken Nachfrage nach seinen Medikamenten zur Behandlung von Fettleibigkeit (Adipositas) den Gewinn unerwartet deutlich erhöht. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der dänische Pharmakonzern hochgenommen.

Triebwerkshersteller Rolls-Royce schreibt wieder Gewinn

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce Holdings ist dank Einsparungen in der ersten Jahreshälfte in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zudem gehen die Briten davon aus, im zweiten Halbjahr einen positiven freien Cashflow generieren zu können.

Nintendo verkauft weniger Switch-Konsolen - Gewinn rückläufig

Das leichte Abebben des Gaming-Booms hat Nintendo im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Absatz der Erfolgskonsole Switch und der zugehörigen Software hat sich verlangsamt.

Suzuki erwartet Belastungen aus Chipknappheit und Rohstoffkosten

Der japanische Autobauer Suzuki hat in seinem Erstquartal Gewinn und Umsatz gesteigert. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2021/22 erwarten die Japaner aber einen Rückgang beim operativen Ergebnis, weil die Verknappung von Halbleitern, der Anstieg der Rohstoffkosten und höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben belasten dürften.

