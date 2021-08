Die britische Notenbank erwartet, dass die Inflation im vierten Quartal auf vier Prozent ansteigen wird. Sie hebt damit ihre Prognose deutlich an.London - Die britische Notenbank hat erste vorsichtige Signale für eine geldpolitische Straffung gegeben. «Eine leichte Straffung der Geldpolitik wird während des Prognosezeitraums wahrscheinlich notwendig sein, um das Inflationsziel mittelfristig zu erreichen», hiess es in einer Mitteilung nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE) am Donnerstag. Voraussetzung sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...