DJ VATM: 1&1-Netz mit Rakuten stärkt Wettbewerb und Kooperation

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) sieht in dem von dem Telekomunternehmen 1&1 geplanten Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland mit der japanischen Rakuten Group einen Schritt zu mehr Wettbewerbsdynamik, aber auch zu mehr Kooperation am Markt. "Der VATM steht für Wettbewerb und begrüßt einen neuen wichtigen Marktteilnehmer im Mobilfunk, mit dem der Wettbewerb weiter an Dynamik gewinnen wird", erklärte VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner. "Dabei wird der Gedanke von Kooperationen ebenfalls an Dynamik zunehmen. Am Ende können so Markt und Verbraucher gleichermaßen gewinnen."

Grützner erklärte, auf dem deutschen Mobilfunkmarkt werde "ein neues Kapitel aufgeschlagen". Das Unternehmen stehe "vor einer echten Mammutaufgabe europaweit erstmals unter Nutzung der sehr modernen Open-RAN-Technik", die es ermögliche, Komponenten verschiedener Hersteller und Technologie-Ausrüster zu verwenden und damit die Abhängigkeit von einem Ausrüster deutlich zu verringern. "Dies bringt auch enorme Vorteile für die dauerhafte Sicherheit der Netze, sollten sich bei einem Hersteller zum Beispiel Sicherheitsbedenken einstellen und einen Wechsel erforderlich machen", betonte Grützner.

1&1 und Rakuten wollen gemeinsam in Deutschland ein viertes Mobilfunknetz aufbauen. Errichtet werden solle das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie, hatte die Tochter von United Internet am Vortag mitgeteilt. Rakuten werde die Installation des aktiven Netzequipments übernehmen und für die Gesamt-Performance des 1&1-Mobilfunknetzes verantwortlich sein. 1&1 soll wiederum Zugriff auf die Rakuten Communications Platform (RCP) mit ihren Zugangs-, Kern-, Cloud- und Betriebslösungen sowie auf das Partner-Netzwerk von Rakuten haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.