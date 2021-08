PRAG (dpa-AFX) - Die tschechische Nationalbank hat zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins angehoben. Er steige um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Prag mitteilten. Volkswirte hatten mit der Entscheidung gerechnet.

Bereits auf der vorangegangenen Sitzung vor sechs Wochen hatte die Notenbank die Zinsen angehoben, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise. Nach Ungarn war es die erste Notenbank in Osteuropa, die die Zinsen erhöht hatte.

Die Inflationsrate in Tschechien lag im Juni bei 2,8 Prozent. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate zwischen einem und drei Prozent an. Probleme bei den Lieferketten und gestiegene Rohstoffpreise schüren die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation. Zudem sorgen Engpässe am Arbeitsmarkt für Preissorgen. So gibt es in Tschechien sehr viele offene Stellen./jsl/jkr/he