Auf einer Entwicklerkonferenz soll Sony das neue VR-Modell vorgestellt haben. Neben allerlei Hardware-High-Tech erklärte Sony auch zukünftige Spiele-Pläne. Nachdem das Unternehmen bereits verkündet hatte, dass man an einem neuen VR-Headset für die Playstation 5 arbeite, verriet es Berichten zufolge nun mehr Details. Das Gerät trägt den Codenamen NGVR (Next Generation Virtual Reality) und strotzt nur so vor neuester Technik. Sony verspricht "dramatische Leistungssprünge" in Relation zum aktuellen Modell PSVR. Die Neuauflage, die in Szenekreisen ...

