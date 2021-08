Der bislang wenig klare Wochentrend an den New Yorker Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt.New York - New York - Der bislang wenig klare Wochentrend an den New Yorker Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Diesmal legten die Indizes wieder zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 15'144,88 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb mit plus 0,49 Prozent auf 34'963,93 Punkten noch etwas unter der 35'000-Punkte-Marke.

