Tegernsee (ots) - Drei illuminierte Museen sowie Galerien und Künstlerateliers öffnen am 17. und 18. September 2021 ihre Türen bis in die späten Abendstunden und laden Besucher zur Begegnung mit Kunst und Kultur ein. Auch die 71. Tegernseer Kunstausstellung präsentiert am 18. September Werke von etwa 30 Künstlern aus der Region. Eine digitale Quiz Rallye begleitet das Programm.



Den Grundstein für Kunst und Kultur legte einst das mittelalterliche Kloster am Tegernsee. Nach der Säkularisation kamen mit den Wittelsbachern neben den ersten Sommerfrischlern auch zahlreiche Künstler in die Region, die bis heute stark von Kunst und Kultur geprägt ist. Diese Vielfalt soll nun jedes Jahr mit einer zweitägigen "Langen Nacht der Kunst" anlässlich des Internationalen Museumstages im Mai einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Wegen der Pandemie findet der Auftakt in diesem Jahr am 17. und 18. September statt. Von 13 Uhr bis 22 Uhr öffnen drei Museen, die in den Abendstunden illuminiert werden, sowie teilnehmende Galerien und Künstlerateliers ihre Türen. Das Olaf Gulbransson Museum Tegernsee, eine Zweigstelle der Münchener Pinakotheken, zeigt neben der Dauerausstellung des künstlerischen Erbes des norwegischen Malers und Simplicissimus-Zeichners die Sonderausstellung "Marc Chagall - Eine Liebesgeschichte". Eine Ausstellung dieser Bedeutung ist ein absolutes Novum für die Region. Auch das Museum Tegernseer Tal bietet den Besuchern eine Sonderausstellung mit Strahlkraft: "150 Jahre 'De G'schicht' vom Brandner Kasper'" - anlässlich des Jubiläums der bayerischen Legende, in der Franz von Kobell das Paradies am Tegernsee verortete. Kutschen und bäuerliches Brauchtum sind im Museum im Gsotthaber Hof ausgestellt. Am 18. September ist im Alten Schalthaus des E-Werk Tegernsee außerdem die 71. Tegernseer Kunstausstellung von 13 bis 22 Uhr mit Werken von etwa 30 regionalen Künstlern aus Malerei, Fotografie und Bildhauerei zu sehen. Zudem öffnen verschiedene Galerien an beiden Tagen bis 22 Uhr und Künstler lassen sich in ihren Ateliers beim Arbeiten über die Schulter schauen. Der Eintritt zu den beteiligten Museen, Galerien, Ateliers und der Kunstausstellung ist während der "Langen Nacht der Kunst" kostenfrei. Besucher erhalten bei den Tourist-Informationen und den teilnehmenden Partnern kostenlose Einlassbändchen, die zur freien Fahrt mit dem Bus (Ringlinie des RVO) rund um den Tegernsee berechtigen. Teilnehmern der vierwöchigen digitalen Quiz-Rallye durch die Museen, Galerien und Ateliers winken als Hauptpreis zwei Nächte im Hotel Westerhof inklusive Abendessen im Stielerhaus.



www.tegernsee.com/lange-nacht-der-kunst



Pressekontakt:



Pressekontakt: Ines Wagner & Claudia Mach, Tegernseer Tal Tourismus GmbH, Tel. 08022 92738-15, presseservice@tegernsee.com



Original-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/4986992

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de