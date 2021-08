Die VAT Group wartet mit starken Halbjahreszahlen auf. So kann der Schweizer Vakuumventil-Hersteller auf allen Ebene überzeugen. Starkes Wachstum und hohe Profitabilität. Auch wenn das Unternehmen wichtige Zahlen bereits Mitte Juli "vorab" kommuniziert hat, sind die Anleger begeistert. Die Aktie kann ordentlich zulegen.Unterm Strich blieb im ersten Halbjahr ein Gewinn von 99,2 Millionen Schweizer Franken (CHF) nach 55,7 Millionen CHF im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heißt. Der ...

