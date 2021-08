Für den US-Grillhersteller Weber beginnt heute ein neues Unternehmenskapitel: Das Börsenlisting an der New York Stock Exchange.? Weber feiert Börsendebüt - Profiteur der Corona-Krise? Unternehmen im Mehrheitsbesitz einer InvestmentgesellschaftDer für seine Kugelgrills bekannt gewordene US-Grillhersteller Weber feiert heute seinen Einstand auf dem Börsenparkett. Das Unternehmen, dessen Aktien seit heute unter dem Symbol WEBR an der New York Stock Exchange gelistet sind, markierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...