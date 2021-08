Live auf Tiktok hat neue Funktionen, die Hosts unterstützen und dabei mehr Views und Engagement generieren sollen. Ein weiteres Feature wird gerade getestet. Von Livestreams versprechen sich Social-Media-Plattform eine erhöhte Nutzungsdauer, mehr Interaktion und damit letztlich eine Position als Marktführer. Neben Youtube will auch Tiktok in dem Bereich stärker mitmischen und hat die neuen Funktionen für Live auf Tiktok auch für alle Creator:innen in Deutschland verfügbar gemacht. Gleichzeitig wurden neue Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...