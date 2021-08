DJ WAHLUMFRAGE/Union und Grüne verlieren

BERLIN (Dow Jones)--Die Union liegt in der Sonntagsfrage des ARD-Deutschlandtrend weiter an der Spitze, verbucht jedoch Einbußen im Vergleich zum Vormonat. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 27 Prozent. Damit verliert die Union im Vergleich zum Juni 1 Prozentpunkt. Die Grünen büßen gegenüber dem Vormonat 1 Prozentpunkt ein und wären mit aktuell 19 Prozent nach wie vor - wenngleich nur knapp - zweitstärkste Kraft. Die SPD läge bei 18 Prozent und gewinnt 3 Punkte. Die FDP verbessert sich um 1 Punkt und käme auf 12 Prozent, die AfD käme auf 10 Prozent und verliert 1 Punkt. Die Linke verliert 1 Prozentpunkt und landet bei 6 Prozent.

In der Direktwahlfrage büßt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap unter 1.312 Befragten von Montag bis Mittwoch dieser Woche im Vergleich zum Vormonat 8 Prozentpunkte ein und liegt mit 20 Prozent hinter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der auf 35 Prozent kommt, ein Plus von 6 Punkten. Grünen- Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verliert gegenüber dem Vormonat 2 Prozentpunkte und kommt auf 16 Prozent.

=== ÜBERSICHT WAHLUMFRAGEN Angaben in Prozent Union Grüne SPD FDP Linke AfD Andere Bundestagswahl 2017 32,9 8,9 20,5 10,7 9,2 12,6 5,0 ---------------------------------------------------------------------------- 05.08.21 Infratest Dimap/ARD 27 19 18 12 6 10 8 01.08.21 Insa/BamS 27 18 17 13 6 11 8 30.07.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 28 21 16 10 7 11 7 28.07.21 Allensbach/FAZ 30 19,5 16 12 7 9,5 6 28.07.21 Forsa/RTL/ntv 26 21 15 13 7 10 8 25.07.21 Insa/BamS 27 18 17 13 7 11 7 23.07.21 Kantar 28 19 16 12 7 11 7 21.07.21 Forsa/RTL/ntv 28 19 16 12 7 10 8 20.07.21 Allensbach 31,5 18 16,5 12 6,5 9,5 6 20.07.21 Insa/Bild 29 18 16,5 12 6 11,5 7 18.07.21 Insa/BamS 28 18 17 12 7 11 7 16.07.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 30 20 15 10 7 10 8 14.07.21 Forsa/RTL/ntv 30 19 15 12 7 9 8 10.07.21 Insa/BamS 28 17 17 12 8 11 7 10.07.21 Kantar 29 19 15 11 8 11 7 07.07.21 Forsa/RTL/ntv 30 19 15 11 7 10 8 04.07.21 Insa/BamS 28 18 17 12 7 10 8 01.07.21 Infratest dimap/ARD 28 20 15 11 7 11 8 30.06.21 Forsa/RTL/ntv 30 20 14 12 7 9 8 27.06.21 Insa/BamS 28 19 17 12 7 11 6 25.06.21 Infratest Dimap/ARD 28 21 15 11 6 12 7 23.06.21 Forsa/RTL/ntv 29 21 15 13 6 9 7 21.06.21 Insa/Bild 28,5 19 15,5 14 7 10,5 5,5 20.06.21 Insa/BamS 28 20 16 13 6 11 7 16.06.21 Forsa/RTL/ntv 28 21 14 14 7 9 7 16.06.21 Allensbach 29,5 21,5 17 11 7 9 5 13.06.21 Insa/BamS 27 20 16 13 6 11 7 10.06.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 28 22 15 10 7 11 7 10.06.21 Infratest Dimap/ARD 28 20 14 12 7 12 7 09.06.21 Forsa/RTL/ntv 27 22 14 14 6 9 8 06.06.21 Insa/BamS 26 21 17 12 6 12 6 02.06.21 Forsa/RTL/ntv 25 24 14 14 6 9 8 29.05.21 Insa/Bams 25 22 16 13 7 12 5 26.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 25 14 13 6 10 8 25.05.21 Insa/Bild 26 22 16 12,5 6,5 11,5 5,5 24.05.21 Insa/Bild 24 23 17 13 6 12 5 21.05.21 Kantar/BamS 26 24 14 11 8 11 6 21.05.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 24 25 14 11 7 11 7 19.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 26 15 11 6 10 8 18.05.21 Insa/Bild 25,5 23 16 12,5 6,5 11 5,5 16.05.21 Insa/Bams 25 24 16 11 7 12 5 14.05.21 Infratest Dimap/ARD 24 25 15 12 7 11 6 12.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 27 15 11 6 10 7 11.05.21 Insa/Bild 25,5 23,5 15 12 7,5 11 5,5 08.05.21 Kantar/Bams 23 26 16 12 7 10 6 07.05.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 25 26 14 10 7 11 7 05.05.21 Forsa/RTL/ntv 23 28 14 12 6 10 7 04.05.21 Insa/Bild 24 24 15 12 7 12 6 02.05.21 Kantar/Bams 24 27 15 11 7 10 6 28.04.21 Forsa/RTL/ntv 22 28 13 12 7 11 7 27.04.21 Insa/Bild 23 23 16 12 8 12 6 25.04.21 Kantar/BamS 27 28 13 9 7 10 6 23.04.21 Insa/Bild 24 23 17 12 8 11 5 21.04.21 Allensbach 28 23 16,5 10 7,5 9,5 5,5 ---------------------------------------------------------------------------- Bundestagswahl 2017 32,9 8,9 20,5 10,7 9,2 12,6 5,0 ===

Bams = Bild am Sonntag

FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung

Alle Angaben ohne Gewähr

