WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas höher beendet. Der heimische Leitindex ATX legte 0,19 Prozent auf 3.543,52 Punkte zu, nachdem er sich über weite Strecken des Tages nur wenig bewegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die positiven Vorzeichen und an der Wall Street gab es zum Handelsschluss in Europa Kursaufschläge zu sehen. Insgesamt verlief der Handelstag international aber impulsarm.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager. Neuigkeiten gab es hingegen von Analystenseite. Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Stahlkonzerns Voestalpine von 37 auf 40 Euro nach oben revidiert. Die Analageempfehlung wurde mit "Hold" bestätigt. Die Voestalpine-Aktien gingen mit plus 1,4 Prozent auf 38,38 Euro aus dem Handelstag.

Bawag befestigten sich um 1,3 Prozent auf 49,06 Euro. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 12-Monatssicht für die Titel von 47,00 auf 51,00 Euro angehoben und das Votum "Neutral" unverändert belassen.

Polytec schlossen mit einem Rückgang von 3,1 Prozent bei 9,61 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research vor den in der kommenden Woche anstehenden Zweitquartalszahlen des Autozulieferers an der "Buy"-Bewertung und dem Kursziel von 13,5 Euro festgehalten.

Die Experten von der Berenberg Bank revidierten ihr Kursziel für die Lenzing-Papiere von 115 auf 120 Euro. Für den Faserhersteller wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Lenzing-Titel steigerten sich um 3,1 Prozent auf 112,6 Euro.

Die Berenberg Bank meldete sich auch zu Palfinger . Hier wurde das "Buy"-Votum und das Kursziel von 42 Euro unverändert belassen. Die Papiere des Salzburger Kranherstellers bauten ein Plus von einem Prozent auf 36,35 Euro.

Auffällige Kursbewegungen absolvierten zudem Mayr-Melnhof (minus 3,1 Prozent) und FACC (minus 2,3 Prozent). Am anderen Ende der Kursliste steigerten sich Do&Co und Schoeller-Bleckmann um deutliche vier bzw. drei Prozent./APA/zb

US38141G1040, AT0000938204, AT0000758305, AT0000937503, AT0000999982, AT0000BAWAG2