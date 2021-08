Die CDU hat eine Sicherheitsforscherin für die ehrenamtliche Mitarbeit an der Sicherheit der partei-eigenen Wahlkampf-App angezeigt. Das zeigt, diese Partei kann auch 2021 weder grundlegende IT-Grundsätze noch vernünftige Fehlerkultur. Erst im Mai geriet die CDU mit ihrer Wahlkampf-App CDU Connect in die Schlagzeilen. Die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann hatte eine gravierende Sicherheitslücke in der Software entdeckt. Sie meldete die Schwachstelle der CDU, dem BSI und dem Berliner Datenschutzbeauftragten. Im Anschluss veröffentlichte sie Details dazu in einem Blogpost. Responsible Disclosure wird die von ihr befolgte ...

