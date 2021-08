Darum gehts im Video: Beim Thema Rohstoffe bekommen viele Industriemanager derzeit wohl Magenschmerzen: Knappe Angebote, Preise die in den letzten Monaten kräftig zulegten. Was dahinter steckt, warum der Holzpreis eine Ausnahmesituation erlebt und wo in den nächsten Monaten noch Luft nach oben ist - hier die Einschätzungen von Daniel Rauch, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management. ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/