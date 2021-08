DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Die Börsen in Japan bleiben wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "Tag des Berges" geschlossen. In Singapur ruht der Handel wegen des Nationalfeiertages.

AKTIENMÄRKTE (18.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.161,08 +0,39% +17,13% Stoxx50 3.613,98 +0,35% +16,27% DAX 15.744,67 +0,33% +14,77% FTSE 7.120,43 -0,05% +10,27% CAC 6.781,19 +0,52% +22,15% DJIA 34.964,18 +0,49% +14,24% S&P-500 4.416,97 +0,33% +17,60% Nasdaq-Comp. 14.868,29 +0,59% +15,36% Nasdaq-100 15.152,90 +0,46% +17,57% Nikkei-225 27.728,12 +0,52% +1,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,31% +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,59 68,15 +0,6% 0,44 +42,3% Brent/ICE 70,61 70,38 +0,3% 0,23 +38,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,84 1.811,63 -0,5% -8,79 -5,0% Silber (Spot) 25,29 25,38 -0,4% -0,09 -4,2% Platin (Spot) 1.013,65 1.029,18 -1,5% -15,53 -5,3% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,3% +0,01 +23,2%

Gold dreht kräftiger ins Minus. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einem schwachen Jobbericht am Freitag gedämpft, heißt es. Der Erdölmarkt erholt sich leicht von den scharfen Vortagesabgaben. Fundamental bleibt es bei der Skepsis über die künftige Nachfrage gerade vor dem Hintergrund der Reisebeschränkungen im wichtigen Abnehmerland China.

FINANZMARKT USA

Nach den durch Konjunktursorgen verursachten Vortagesabgaben macht die Wall Street einen Teil wieder wett. Die Stimmung wird als angeschlagen beschrieben. Wegen der Corona-Pandemie verschärfen die USA die Einreiseregeln, und in China beschränken die Behörden die Reisetätigkeit massiv. Bei den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten wurde eine Punktlandung erreicht, daher gehen von ihnen kaum Impuse aus. Am Aktienmarkt kommen die wichtigsten Impulse gerade in der Sommerflaute von der Berichtsperiode. Etsy brechen um 6,2 Prozent ein. Beobachter bemängeln den Ausblick. Roku sinken um 4,8 Prozent. Der Hersteller von Multimedia-Spielen bekam die Aufhebung der Lockdowns negativ zu spüren. Uber steigen um 6,1 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hat den Umsatz verdoppelt. Booking Holdings klettern um 6,7 Prozent. Der Betreiber von Reisebuchungsportalen ist zwar in die Verlustzone gerutscht. Im Berichtszeitraum verdreifachte sich jedoch der Umsatz. Sturm Ruger steigen um 5,8 Prozent. Der Hersteller von Schusswaffen hat Umsatz und Gewinn gesteigert. Fox zeigen sich nach Zahlenvorlage mit einem Aufschlag von 6,2 Prozent. Thomson Reuters hat den Gewinn deutlicher gesteigert als gedacht. Der Medienkonzern kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Die Titel ziehen um 5,4 Prozent an. Moderna hat ein starkes Zweitquartal hinter sich. Zugleich kündigte die Gesellschaft an, dass Geimpfte eine Auffrischung nach rund sechs Monaten bräuchten. Der Kurs fällt um 1,4 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht positiv wurde auch der Auftragseingang der deutschen Industrie gewertet, der sich um Juni deutlich besser als erwartet entwickelt hatte. Der Euro-Stoxx-50 notierte zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Januar 2008 und der breite Stoxx-600 handelte einmal mehr auf Allzeithoch. Die Bank of England (BoE) bestätigte ihre Geldpolitik, wie weithin erwartet. Siemens stiegen um 2,6 Prozent. "Die Zahlen sind durch die Bank sehr stark", so ein Marktteilnehmer. Für Conti ging es um 1,0 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen waren nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet ausgefallen. Merck zogen um 6,8 Prozent an und stellten den DAX-Gewinner. Das Unternehmen übertraf laut Equita sowohl gewinn- als auch umsatzseitig die Erwartungen. Bayer stellten dagegen mit einem Abschlag von 7,6 Prozent das Schlusslicht im DAX. Das bereinigte EBITDA lag wegen CropScience unter Konsens. Beiersdorf gewannen 4,7 Prozent. Der Konzern habe die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennziffern geschlagen, hieß es. Zalando brachen nach Zahlenausweis um 4,8 Prozent ein. Die Wachstumsdynamik lässt eher nach", so ein Händler. Outokumpu lagen 4,3 Prozent tiefer im Markt. Kritisiert wurde der negative Cashflow. Novo Nordisk (+5,2%) legte dagegen überzeugende Geschäftszahlen vor.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1845 +0,1% 1,1835 1,1835 -3,0% EUR/JPY 129,96 +0,3% 129,79 129,68 +3,1% EUR/CHF 1,0734 +0,0% 1,0739 1,0739 -0,7% EUR/GBP 0,8497 -0,3% 0,8522 0,8514 -4,9% USD/JPY 109,72 +0,2% 109,66 109,57 +6,2% GBP/USD 1,3941 +0,4% 1,3888 1,3903 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,4561 -0,1% 6,4626 6,4634 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.785,76 -2,6% 39.204,26 39.211,76 +33,5%

Der Dollar verliert 0,1 Prozent und neigt damit weiterhin zur Schwäche. Die Aussagen des Fed-Vertreters Clarida belasten den Greenback tendenziell. Er sah Zinserhöhungen erst 2023.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten Börsen haben sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Die weiter steigenden Corona-Fallzahlen dämpften die Stimmung. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA. Dort hatten enttäuschende Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Äußerungen eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank die Kurse am Vortag unter Druck gesetzt. Unter den Märkten der Region ragte die Tokioter Börse heraus. Der Nikkei-225-Index stieg, nachdem der Yen zum Dollar wieder deutlicher nachgegeben hatte. Grund dafür war die Einschätzung des Vize-Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, dass eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA bis 2023 nahe liege. Der Dollar legte daraufhin zu. Auf der anderen Seite lag der Hang-Seng-Index im späten Handel klar im Minus. An den übrigen Märkten hielten sich die Bewegungen jedoch in engen Grenzen. Schanghai schloss etwas leichter. Aktien der Energiebranche standen auf den Verkaufslisten ganz oben. Anleger fürchteten, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl mindern werde. In Tokio fielen Inpex um 1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 1,5 Prozent. Sinopec gaben in Hongkong um 0,8 Prozent nach. In Sydney verloren Santos 1,2 Prozent, Woodside Petroleum und Oil Search jeweils 1,5 Prozent. In Seoul büßten SK Innovation 2,1 Prozent ein und verbuchten damit den zweiten Tag in Folge Verluste, nachdem das Unternehmen die Abspaltung seines Batterie- und Ölgeschäfts angekündigt hatte. In Tokio rückten Rakuten um 8,4 Prozent vor. Das Unternehmen hat eine langfristige Partnerschaft mit der deutschen 1&1 vereinbart. Honda (+1,8%) profitierten von den Geschäftszahlen. Besser als erwartet hatte auch Sony (+2,6%) abgeschnitten. Unterstützung erhielt die Börse in Tokio überdies von Reederei-Aktien wie Nippon Yusen (+13%) und Mitsui O.S.K. Lines (+6,7%).

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Vonovia: Bafin befreit von Sperrfrist für Deutsche-Wohnen-Angebot

Vonovia ist von der deutschen Finanzmarktaufsicht Bafin von der einjährigen Sperrfrist für ein neues Übernahmeangebot für den Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen befreit worden. Damit kann der Bochumer DAX-Konzern den Aktionären von Deutsche Wohnen nun wie geplant, ein neues Übernahmeangebot unterbreiten, zu 53 Euro je Aktie, 1 Euro mehr als das in der vergangenen Woche gescheiterte. Dieses bewertet Deutsche Wohnen insgesamt mit 19 Milliarden Euro.

Baywa wächst in allen Segmenten kräftig

Die Baywa AG hat im ersten Halbjahr auf allen Geschäftsfeldern zugelegt und den Umsatz konzernweit um 13,3 Prozent oder knapp 1,1 Milliarden Euro auf 9,28 Milliarden Euro gesteigert.

Schaltbau schließt neuen Kreditvertrag mit ESG-Komponente

Der Bahnzulieferer Schaltbau hat einen neuen Konsortialkreditvertrag im Volumen von 150 Millionen Euro abgeschlossen. Die Laufzeit betrage drei Jahre mit Verlängerungsoptionen von bis zu zwei Jahren zu deutlich verbesserten Konditionen gegenüber eines nun vorzeitig abgelösten Konsortialkreditvertrags, so die Schaltbau Holding AG.

Exxon prüft Plan für CO2-Neutralität bis 2050

Der US-Ölkonzern Exxon Mobil Corp prüft offenbar, bis 2050 seine Netto-Kohlenstoffemissionen auf Null zu reduzieren, was einen bedeutenden strategischen Wechsel darstellen würde. Es gebe aber noch keine noch keine endgültige Entscheidung, berichten mehrere Informanten.

Moderna sieht Corona-Impfschutz für sechs Monate

Die Moderna Inc sieht die Wirksamkeit für ihren Impfstoff mindestens sechs Monate lang bei mehr als 90 Prozent. Menschen, die ihn erhalten haben, würden aber wahrscheinlich noch vor dem Winter eine Auffrischungsimpfung benötigen, um einen starken Schutz gegen neuere Varianten des Coronavirus zu erhalten, teilte das US-Unternehmen mit.

