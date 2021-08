Die Avalanche-Fotodiode KP-A erreicht in Verbindung mit dem Verstärker von Semtech eine schnelle Reaktionszeit für die Kommunikation über lange Strecken

Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Präsident und CEO Tsuneo Takahashi, Hauptsitz: Fushimi-ku, Kyoto), ein führender Hersteller optischer Lösungen mit erstklassigen Technologien und japanischer Qualität, gab seine Zusammenarbeit mit der Semtech Corporation (Nasdaq: SMTC) bekannt, einem führenden Anbieter von leistungsstarken analogen und Mixed-Signal-Halbleitern sowie fortschrittlichen Algorithmen. Kyoto Semiconductor hat sich dafür entschieden, seine neue KP-A Avalanche-Photodiode*1 KPDEA13C mit Semtechs Transimpedanzverstärker GN1089*2 zu koppeln, um optische Langstreckenkommunikation zu ermöglichen.

"Die Kopplung von Semtechs Transimpedanzverstärker GN1089 mit dem KPDEA13C von Kyoto Semiconductor war die ideale Lösung zur Optimierung der Leistung", sagte Tsuneo Takahashi, Präsident und CEO von Kyoto Semiconductor. "Durch die gemeinsame Zusammenarbeit verfügt der KPDEA13C nun über eine schnelle Reaktionszeit, die für eine Vielzahl von optischen Anforderungen geeignet ist."

Der KPDEA13C von Kyoto Semiconductor ist frontseitig beleuchtet, hochsensibel und für eine einfache Montage auf einem Interposer-Board montiert. Darüber hinaus bieten der KPDEA13C von Kyoto Semiconductor und der GN1089 von Semtech zusammen eine einzigartige Leistung bei hoher Geschwindigkeit und ermöglichen 25Gbaud PAM4*3*4-Anwendungen.

"Der GN1089 von Semtech ist ein hochleistungsfähiger Transimpedanzverstärker, der sowohl 25Gbaud- als auch 56Gbaud-Anwendungen unterstützt. Seine hohe Linearität und sein geringes Rauschen sind Eigenschaften, die perfekt zum KPDEA13C von Kyoto Semiconductor passen", sagte Timothy Vang, Vice President für den Bereich Marketing und Anwendungen bei Semtechs Signal Integrity Products Group. "Diese Zusammenarbeit mit Kyoto Semiconductor ist ein Beleg für die hervorragende Qualität unserer Lösungen für die optische Hochgeschwindigkeitskommunikation."

Die Auslieferung von Mustern der KP-A-Avalanche-Photodiode KPDEA13C ist für den 31. August 2021 geplant, die Massenproduktion wird voraussichtlich am 27. Dezember 2021 beginnen.

Den Bewertungsbericht finden Sie unter dem folgenden Link.

Japanisch: https://www.kyosemi.co.jp/news/2025/

Englisch: https://www.kyosemi.co.jp/en/news/1058/

Das Produktdatenblatt finden Sie unter dem folgenden Link.

Japanisch: https://www.kyosemi.co.jp/mgt/wp-content/uploads/2021/08/kpdea13c_jp.pdf

Englisch: https://www.kyosemi.co.jp/en/mgt/wp-content/uploads/2021/08/kpdea13c_en.pdf

Informationen über Semtechs GN1089 finden Sie unter www.semtech.com/products/signal-integrity/transimpedance-amplifiers/gn1089

*1 Avalanche-Photodiode: Halbleiter-Photodiode mit Photostromverstärkung durch Anlegen einer Sperrvorspannung. Diese Photostromverstärkung erzeugt viel mehr Strom als eine herkömmliche Photodiode. Sie ist für Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Empfindlichkeit erforderlich ist.

*2 Transimpedanzverstärker: Der Schaltkreis oder das Gerät, das einen Strom von der Photodiode in eine Spannung umwandelt.

*3 PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-level): Eine Modulationstechnik. Sie verwendet vier Spannungsebenen, um zwei logische Bits darzustellen, 00, 01, 10 und 11, im Gegensatz zur traditionellen NRZ-Modulation, die zwei Spannungsebenen verwendet, um ein logisches Bit darzustellen, 0 und 1.

*4 25Gbaud PAM4: PAM4-Signal mit einer Modulationsgeschwindigkeit von 25Gbaud. Im Vergleich zum herkömmlichen 25Gbaud-NRZ-Signal wird die 2-fache Übertragungsgeschwindigkeit erreicht, d.h. 25Gbaud PAM4 erzielt 50Gbps, während 25Gbaud NRZ 25Gbps erreicht.

Über Semtechs optische Produkte

Semtechs Produktplattformen für optische Netzwerke bieten leistungsstarke Signalintegrität für optische Modullösungen, die von führenden Unternehmen in den Bereichen Rechenzentren/Unternehmensnetzwerke, drahtlose Infrastruktur und passive optische Netzwerke/Fiber to the X (FTTX) eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.semtech.com/products/signal-integrity.

Über Semtech

Die Semtech Corporation ist ein führender Anbieter von leistungsstarken Analog- und Mixed-Signal-Halbleitern und fortschrittlichen Algorithmen für Infrastruktur, High-End-Verbraucher- und Industriegeräte. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie sowohl der Ingenieursgemeinschaft als auch der Weltgemeinschaft zugute kommen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Auswirkungen, die es und seine Produkte auf die Umwelt haben, zu reduzieren. Interne Umweltprogramme sind darauf ausgerichtet, Abfall zu reduzieren, indem Material- und Fertigungskontrollen durchgeführt, umweltfreundliche Technologien eingesetzt und ressourcenschonende Designs entwickelt werden. Semtech wird seit 1967 öffentlich gehandelt und ist am NASDAQ Global Select Market unter dem Symbol SMTC notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.semtech.com.

Über Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor wurde 1980 in Kyoto als spezialisierter Produzent von optischen Halbleitern gegründet. Auf der Grundlage unserer einzigartigen Gehäusetechnologie stellen wir an unserem heimischen Standort in Japan mit einem integrierten System von Front-End- bis Back-End-Prozessen Halbleiter für die optische Kommunikation sowie Sensoren her, die sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit auszeichnen, und liefern sie an Kunden in aller Welt. Kyoto Semiconductor ist ein führender Anbieter von Lösungen für optische Geräte mit einer Fertigung in japanischer Qualität, bei der erstklassige Technologie zum Einsatz kommt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kyosemi.co.jp.

Semtech und das Semtech-Logo sind eingetragene Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken der Semtech Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Produktnamen, Unternehmensnamen und Organisationsnamen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

* Alle Inhalte dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Danke für Ihr Verständnis.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210805006106/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien

Medienarbeit, Kyoto Semiconductor Co., Ltd.

Naoko Kodama

E-Mail: Media_relation@kyosemi.co.jp