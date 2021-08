Li Auto, NIO und Xpeng gehören zu den innovativsten Elektroautoherstellern und -entwicklern Chinas. Im Juli konnte Li Auto die beiden Konkurrenten mit seinen monatlichen Auslieferungen überholen.? NIO liegt im Jahresverlauf vorn ? Li Auto schneidet im Juli am besten ab ? Li Auto-Aktie performt am bestenE-Autostartups Li Auto, NIO und XpengLi Auto, NIO und Xpeng sind chinesische Elektroauto-Startups. Das Unternehmen Li Auto Inc., oder auch Lixiang, wurde im Jahr 2015 gegründet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...