REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Grünen an der Saar

Dümmer geht's nümmer, möchte man den Saar-Grünen in bester alter Sponti-Tradition nachrufen. Deren unprofessionelles Geschacher um die Landesliste für die Bundestagswahl ist jetzt zurecht vom Bundeswahlausschuss geahndet worden. Grüne Zweitstimmen wird es an der Saar mangels Wahlliste also nicht geben. Schlimmer kann eine Klatsche kaum ausfallen. Die Wirkung dieser Entscheidung ist doppelt fatal: Zum einen entgehen der Partei wichtige Wählerstimmen, zum anderen zerstört sie den Eindruck von politischer Professionalität, den sie in den letzten Jahren aufgebaut hat./yyzz/DP/zb