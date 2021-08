BOCHUM (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung eines erneuten Übernahmeangebots für den Konkurrenten Deutsche Wohnen legt Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia am Freitag (07.00 Uhr) Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Dank steigender Mieteinnahmen und Zukäufen steigt bei Vonovia der Gewinn kontinuierlich an. Für die ersten drei Monate des Jahres hatte der Konzern bereits ein Plus von 17 Prozent gemeldet. Vorstandschef Rolf Buch hatte dabei von einem "stabilen und berechenbaren Geschäft" gesprochen.

Vonovia war im Juli an der Mindestannahmeschwelle für die Übernahme von 50 Prozent gescheitert. Daraufhin hatte der Konzern angekündigt, einen weiteren Anlauf, den inzwischen dritten, zu unternehmen. Vonovia will dazu den Übernahmepreis für die Deutsche Wohnen um einen Euro auf 53 Euro je Aktie aufstocken. Für das erneute Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen hatte Vonovia am Donnerstag grünes Licht von der Finanzaufsicht Bafin bekommen./hff/DP/zb