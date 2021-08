Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) investiert rund vier Mio. Euro in eine Anlage zur automatisierten Synthese von chemischen Substanzen. Gemeinsam mit der BASF plant das KIT eine der modernsten Infrastrukturen zur automatischen Prozessführung in der Chemie. Die Anlage ist in der Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMFi) angesiedelt und soll internen sowie externen Forschungsteams offenstehen. Welche Vorteile bringt ein automatisierter Prozess? Die Anlage wird zunächst neue Substanzen parallelisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...