Europas größter Versicherungskonzern Allianz wird nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal auch für das Gesamtjahr mutiger. Das operative Ergebnis werde in diesem Jahr wohl zwischen zwölf und 13 Milliarden Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne, erklärte die Allianz am Freitag in München.

Den vollständigen Artikel lesen ...