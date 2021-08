Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern dürfte der DAX am Freitag nahezu unverändert in den Handel starten. Nach der jüngsten Annäherung an sein Rekordhoch und in Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten im Tagesverlauf dürfte es der deutsche Aktienleitindex zunächst ruhiger angehen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...