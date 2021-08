Der amerikanische Einzelhändler Tractor Supply Co. (ISIN: US8923561067, NASDAQ: TSCO) wird am 8. September 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,52 US-Dollar ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 23. August 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,08 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 188,07 US-Dollar (Stand: 5. August 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,11 ...

