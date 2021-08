NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 375 auf 415 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Insulinhersteller habe einen klaren Fokus auf Diabetes und die Behandlung von Fettleibigkeit, die noch viel Potenzial biete, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der nahezu 100-pozentige Bewertungsaufschlag gegenüber einigen Konkurrenten sei aber exzessiv, so dass er Werte wie Sanofi, Astrazeneca oder Roche bevorzuge./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 14:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

