BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem starken zweiten Quartal die Umsatzprognose erhöht. Da der Konzern aber noch mehr Geld in das Wachstum stecken will, wurde die Prognose für die operative Marge gesenkt. Der Erlös soll im laufenden Jahr jetzt auf 4 bis 4,4 Milliarden Euro steigen, wie das seit Kurzem im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Damit liegt die neue Spanne 200 Millionen Euro über der bisherigen. Die von Bloomberg befragten Experten hatten bisher beim Umsatz im laufenden Jahr mit einem Anstieg auf etwas mehr als 4,1 Milliarden Euro gerechnet.

Im zweiten Quartal legte der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 164 Prozent auf etwas mehr eine Milliarde Euro zu. Dabei konnte der Konzern die operative Marge verbessern, blieb aber im negativen Bereich. Die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe minus 2,1 Prozent nach minus 2,5 Prozent im Vorjahr betragen. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern hier jetzt mit einem negativen Wert zwischen 2,5 und 3 Prozent nach zuvor 2 bis 2,5 Prozent./zb/mis