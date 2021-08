DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "Tag des Berges" geschlossen. In Singapur ruht der Handel wegen des Nationalfeiertages.

TAGESTHEMA

Die China Telecom Corp will bei ihrem Listing an der Börse in Schanghai mehr als 7 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das Staatsunternehmen, das nach der Zahl der Abonnenten der weltweit größte Mobilfunkbetreiber ist, will 10,40 Milliarden A-Aktien verkaufen, um 47,11 Milliarden Yuan (ca. 7,3 Milliarden Dollar) einzunehmen. China Telecom teilte am Freitag mit, dass es den Angebotspreis auf 4,53 Yen je Aktie festgelegt hat. Zudem gebe es eine Mehrzuteilungsoption für weitere 11,96 Millionen Aktien.

China Telecom gehört zu den Firmen, die auf einer schwarzen Liste der USA für Investitionen, die noch unter der Trump-Administration angelegt wurde, stehen und wurde von der New Yorker Börse ausgeschlossen. Nun wollen die Chinesen ihre Aktien an der Börse in Schanghai notieren lassen. Mit den Erlösen aus der Notierung will China Telecom 5G-Industrie-Internet- und Cloud-Infrastrukturprojekten finanzieren. Die in Hongkong notierte China Telecom hat laut Factset derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,13 Milliarden Yen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

14:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +845.000 gg Vm zuvor: +850.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,33% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.419,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.163,75 -0,0% Nikkei-225 27.798,00 +0,3% Hang-Seng-Index 26.231,29 +0,1% Kospi 3.264,59 -0,4% Shanghai-Composite 3.448,98 -0,5% S&P/ASX 200 7.517,60 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Konjunktursorgen überlagern die starken Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag neue Rekordstände erreicht hatten. Anleger fürchten, dass eine neue Pandemiewelle die Erholung der Wirtschaft beenden könnte. Im Hintergrund schwelt auch unverändert die Angst vor weiteren regulatorischen Eingriffen Chinas. Dazu steht im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen in der Region längst geschlossen sind, mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juli der wichtigste Wirtschaftsindikator der Woche zur Veröffentlichung an. Bis dahin wollen viele Investoren kein Risiko eingehen. Gut ausgefallene Zahlenausweise heimischer Unternehmen stützen derweil den japanischen Aktienmarkt. Olympus steigen um 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Auch Nikon (+8,7%) zeigt sich optimistischer. Gut kommen ferner Zahlen von Suzuki Motor (+4,2%) und Shiseido (+5,4%) an. Auf der anderen Seite werden jedoch die Zahlen von Nintendo (-7,7%) mit Enttäuschung aufgenommen. Der Börsengang der Online-Bank Kakaobank (+20%) wird in Seoul zum Erfolg. Die Aktie der Muttergesellschaft Kakao fällt allerdings um 2,7 Prozent. Auch in Indonesien macht ein Börsengang Furore. Dort springen Bukalapak an ihrem ersten Handelstag um das Tageslimit von 25 Prozent. Das viertgrößte E-Commerce-Unternehmen des Landes habe bei seinem IPO umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt, berichtet Reuters.

US-NACHBÖRSE

Unter anderem berichtete der Impfstoffhersteller Novavax über den Verlauf des zweiten Quartals. Die Zahlen traten jedoch in den Hintergrund, weil das Unternehmen den Zulassungsantrag für seine Covid-19-Impfung bei der zuständigen US-Behörde FDA in das vierte Quartal verschiebt. Die Novavax-Aktie brach um 9,8 Prozent ein, hatte allerdings im regulären Geschäft um 5,5 Prozent zugelegt.

Zynga stürzten um 15,8 Prozent ab. Der Anbieter von Online-Spielen hatte zu den Nutznießern der Pandemie gehört und bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen zu spüren. Zynga sah sich deshalb gezwungen, seine Buchungsprognose, einen wichtigen Indikator für den Umsatz, zu senken.

Ein enttäuschender Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal drückte die Aktie von Beyond Meat um 4,5 Prozent. Im zweiten Quartal war der Anbieter von pflanzlichen Fleischersatzprodukten wegen höherer Kosten tiefer in die Verlustzone gerutscht. Expedia (-5,4%) hatte den Verlust im zweiten Quartal überraschend deutlich verringert und auch mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen. Allerdings warnte der Betreiber des gleichnamigen Reisebuchungsportals, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus Unsicherheit schaffe.Positiv wurden derweil die Zahlen von Virgin Galactic (+5,6%) aufgenommen. News Corp (+4,3%) meldete einen Umsatzsprung im vierten Geschäftsquartal. Das Unternehmen, zu dem auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, verringerte zudem seinen Verlust. Zahlen von Dropbox (+3,1%) und Gropro (+6,1%) kamen ebenfalls gut an. UPS stiegen um 0,5 Prozent. Der Paketdienstleister hatte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar aufgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.064,25 +0,8% 271,58 +14,6% S&P-500 4.429,12 +0,6% 26,46 +17,9% Nasdaq-Comp. 14.895,12 +0,8% 114,58 +15,6% Nasdaq-100 15.181,64 +0,7% 98,25 +17,8% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 793 Mio 886 Mio Gewinner 2.241 1.085 Verlierer 1.087 2.207 Unverändert 153 160

Freundlich - Nach den durch Konjunktursorgen verursachten Vortagesabgaben machte die Wall Street einen Teil wieder wett. "Die Arbeitslosigkeit fällt höher als vor der Pandemie aus, und die Zentralbanken sind der Meinung, dass es immer noch Überkapazitäten am Arbeitsmarkt gibt", sagt Investmentstrategin Caroline Simmons von UBS Global Wealth Management. Letztlich stützte die ultralockere Geldpolitik weiter den Aktienmarkt. Etsy brachen um 9,7 Prozent ein. Beobachter bemängelten den Ausblick als konservativ. Roku sanken um 4 Prozent. Der Hersteller von Multimedia-Spielen bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdowns zu spüren. Uber stiegen um 3 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hat den Umsatz im zweiten Quartal verdoppelt. Electronic Arts verloren 2,1 Prozent, obwohl der Anbieter von Computer- und Videospielen den Ausblick angehoben hat. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen, lag allerdings unter dem des Vorjahres. Booking Holdings kletterten um 5,9 Prozent. Der Betreiber von Reisebuchungsportalen ist im zweiten Quartal zwar in die Verlustzone gerutscht. Im Berichtszeitraum verdreifachte sich jedoch der Umsatz. Sturm Ruger stiegen um 4,9 Prozent. Der Hersteller von Schusswaffen hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Fox zeigten sich nach Zahlenvorlage mit einem Aufschlag von 6,6 Prozent. Thomson Reuters hat den Gewinn im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen gesteigert. Die Titel zogen um 6 Prozent an. Der US-Biotechkonzern Moderna hat ein starkes Zweitquartal hinter sich. Der Kurs fiel nach Gewinnen im Frühgeschäft dennoch um 0,7 Prozent. Teilnehmer sahen nach dem 300-prozentigen Anstieg in diesem Jahr Gewinnmitnahmen. Der Cerealienhersteller Kellog hat mit günstigen Währungseinflüssen einen steigenden Gewinn und einen leicht zulegenden Nettoumsatz im zweiten Quatrtal verzeichnet. Die Aktie gewann 0,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 2,4 0,18 8,3 5 Jahre 0,72 4,2 0,68 35,7 7 Jahre 1,01 4,6 0,96 36,0 10 Jahre 1,21 3,2 1,18 29,7 30 Jahre 1,86 2,6 1,84 21,5

Der vermeintlich sichere Hafen US-Staatsanleihen fiel deutlich zurück. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einem schwachen Jobbericht am Freitag gedämpft, hieß es mit Blick auf fallende Rentennotierungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1825 -0,1% 1,1835 1,1847 -3,2% EUR/JPY 129,87 -0,0% 129,90 129,90 +3,0% EUR/GBP 0,8496 -0,0% 0,8496 0,8511 -4,9% GBP/USD 1,3919 -0,1% 1,3930 1,3920 +1,8% USD/JPY 109,83 +0,1% 109,76 109,64 +6,4% USD/KRW 1142,55 -0,1% 1143,71 1142,97 +5,2% USD/CNY 6,4645 +0,0% 6,4614 6,4636 -1,0% USD/CNH 6,4638 +0,0% 6,4621 6,4609 -0,6% USD/HKD 7,7772 +0,0% 7,7767 7,7765 +0,3% AUD/USD 0,7386 -0,3% 0,7406 0,7399 -4,1% NZD/USD 0,7048 -0,1% 0,7057 0,7059 -1,9% Bitcoin BTC/USD 40.425,51 -1,3% 40.938,01 38.809,60 +39,2%

Der Dollar verlor leicht. Tauebnhafte Aussagen des Fed-Repräsentanten Clarida belasteten den Greenback tendenziell.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,13 69,09 +0,1% 0,04 +43,5% Brent/ICE 71,37 71,29 +0,1% 0,08 +40,1%

Der Erdölmarkt erholte sich leicht von den scharfen Vortagesabgaben. Fundamental blieb es bei der Skepsis über die künftige Nachfrage gerade vor dem Hintergrund der Reisebeschränkungen im wichtigen Abnehmerland China.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,30 1.804,30 -0,2% -4,00 -5,1% Silber (Spot) 25,16 25,18 -0,1% -0,02 -4,7% Platin (Spot) 1.007,00 1.008,65 -0,2% -1,65 -5,9% Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,3% +0,01 +23,7%

Auch Gold drehte kräftiger ins Minus. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einem schwachen Jobbericht am Freitag gedämpft, hieß es mit Blick auf fallende Goldnotierungen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AMAZON

Der Onlinehandelskonzern verlängert wegen der Corona-Pandemie die Möglichkeit für seine Büroangestellten, von zuhause aus zu arbeiten, bis Januar 2022. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, müssen die Angestellten nicht ab dem 7. September, sondern erst zum 3. Januar wieder regelmäßig ins Büro gehen. Dies gelte für die USA und andere Länder, die aber nicht benannt wurden.

APPLE

Nach einem Update des Betriebssystems sollen Geräte von Apple künftig Bilder mit sexuellem Missbrauch von Kindern erkennen und melden, sobald sie in den Vereinigten Staaten in den Online-Speicher hochgeladen werden.

NEWS CORP

Der Nettoverlust verringerte sich im vierten Geschäftsquartal auf 14 Millionen US-Dollar oder 2 Cents je Aktie, nach 397 Millionen Dollar oder 67 Cents je Anteilsschein im Vorjahresquartal. Der Konzernumsatz stieg von 1,92 Milliarden Dollar auf 2,49 Milliarden Dollar.

UPS

Der US-Paketdienstleister legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar auf. Das neue Programm werde die bestehende Rückkaufsermächtigung in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar ersetzen.

VIRGIN GALACTIC

verdoppelt die Ticketpreise für Weltraumtouristen auf 450.000 Dollar.

ZYNGA

Die Aufhebung der Corona-Restriktionen in vielen Ländern setzen dem Videospielehersteller wesentlich stärker zu als erwartet. Zynga reduzierte den Ausblick für die Buchungen und verschob zudem den Start von Farmville 3 auf das vierte Quartal. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 59 Prozent auf 720 Millionen Dollar. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 27,8 Millionen Dollar oder 2 Cent je Aktie.

