Michael Hader hat zum 1. Juli als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für Hasco Nordic übernommen. Seit über 30 Jahren ist der Normalien und Heißkanalhersteller am nordeuropäischen Markt aktiv. Der ausgebildete Werkzeugmacher Michael Harder ist bereits seit 1998 für das Unternehmen tätig. Gestartet als Verkäufer übernahm er ab 2007 die Verantwortung für die gesamten Vertriebsaktivitäten in Nordeuropa. In seinen mittlerweile fast 25 Dienstjahren beim Normalienhersteller ist er in der Branche ...

