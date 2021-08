DJ Ifo-Institut: Dämpfer für Produktionserwartungen der Industrie

Von Andreas Kißler

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat ihre Produktionserwartungen nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas gesenkt. Der Indikator fiel im Juli auf 22 Punkte, nach 27 im Juni, wie aus den Umfragen des Instituts hervorgeht. Das sei aber noch immer ein sehr hoher Wert im langjährigen Vergleich. "Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten machen sich nun bemerkbar", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Produktionsaussichten der Möbelindustrie zum Beispiel haben merklich nachgegeben." Der Wert fiel im Juli auf 27 Punkte von 38 im Juni.

Auch die Getränkehersteller schränkten ihre Erwartungen deutlich ein. Der Indikator fiel auf 19 Punkte, nach 51 im Juni. In der Chemie und bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten blieben die Aussichten laut den Angaben nahezu unverändert gut. Gestiegen sind die Erwartungen in der Autobranche auf 23 Punkte nach 16 Zählern und in der Bekleidungsindustrie auf 33 nach 26 Punkten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2021 02:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.