Modernas Covid-19 Impfstoff ist auch weiterhin ein Verkaufsschlager. Von dem amerikanischen Vakzin wurden im vergangenen Quartal 199 Millionen Dosen verkauft, davon 126 Millionen an die US-Regierung und 73 Millionen in den Rest der Welt. Dies stellt eine Verdopplung zum ersten Quartal 2021 dar. Der Umsatz mit dem Produkt ist in dem gleichen Zeitraum von 1,7 Milliarden Dollar auf 4,2 Milliarden Dollar gestiegen. Der Quartalsgewinn lag bei 2,8 Milliarden ...

