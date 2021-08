Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat einstimmig beschlossen, den maßgeblichen Leitzins, die sogenannte Bank Rate, bei 0,10% zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Diese Nachricht stelle keine Überraschung dar. Auch Anpassung an den QE-Programmen sei nicht beschlossen worden. Bei dieser Entscheidung habe es jedoch eine Gegenstimme gegeben. Michael Saunders habe eine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben. Dieser habe sich vor kurzem für eine möglichst zügige Beendigung der Wertpapierkäufe ausgesprochen und daher heute gegen den Erwerb weiterer britischer Staatsanleihen gestimmt. Angesichts seiner jüngsten Anmerkungen habe auch diese Nachricht niemanden wirklich überrascht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...