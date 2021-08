FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem wegweisenden US-Arbeitsmarktbericht hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag ohne klaren Trend eröffnet. Der Dax notierte kurz nach Handelsauftakt 0,13 Prozent höher bei 15 765,01 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,4 Prozent an. Dagegen sank der MDax der mittelgroßen Werte am Freitagmorgen um 0,29 Prozent auf 35 622,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte zunächst.

Neben den US-Jobdaten stehen auch weitere Unternehmenszahlen im Blickpunkt der Anleger, darunter jene der Dax-Konzerne Allianz , Vonovia und Covestro ./edh/mis

DE0008404005, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A1ML7J1, DE0006062144